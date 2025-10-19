14°
Por Redacción Red43

El Primer Encuentro Municipal de Ferias reunió a más de 150 participantes en la Plaza San Martín

El evento, organizado junto al Consejo de Economía Social, ofreció artesanías, alimentos elaborados y textiles, generando movimiento económico por el Día de la Madre.
Con una gran convocatoria y una jornada a pleno sol, la Municipalidad de Esquel llevó adelante el Primer Encuentro Municipal de Ferias, organizado junto al Consejo Municipal de Economía Social y distintos feriantes de la ciudad.

 

Más de 150 emprendedores y emprendedoras participaron de esta propuesta que se desarrolló en la Plaza San Martín, ofreciendo una amplia variedad de productos locales, artesanías, textiles, alimentos elaborados y artículos de diseño, también enmarcado en generar movimiento económico por el Día de la Madre.

 

Durante toda la jornada, los vecinos disfrutaron del tradicional paseo de feria acompañado por espectáculos en vivo.

 

Formaron parte de la iniciativa las ferias locales Feriarte, de Cáritas y Manos Patagónicas, entre otras, que compartieron un mismo espacio de trabajo, promoción y encuentro.

 

Desde la Municipalidad, la directora de Desarrollo Productivo, Paula Botto, destacó el éxito del evento y el importante rol de la economía social en el desarrollo local, impulsando la producción y el trabajo autogestivo.

 

“Este encuentro fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los feriantes y las distintas áreas municipales. Seguiremos acompañando y fortaleciendo estos espacios que promueven el trabajo local y la identidad de Esquel”, indicó Botto.

 

Asimismo, se informó que se continuará trabajando durante los próximos meses con el objetivo de instalar el encuentro de ferias durante la temporada de verano.

 

