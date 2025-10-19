¡Noche de disfraces y baile! Pituquitos Pelotero organiza una Gran Matinée de Halloween

El espacio de entretenimiento Pituquitos Pelotero se prepara para celebrar la noche de Halloween con una propuesta exclusiva para el público más joven de la ciudad. El lugar organiza una "Gran Matinée Halloween" pensada para niños y niñas de 9 a 13 años, garantizando un ambiente de diversión, música y seguridad.

El evento se presenta como la "noche más divertida para los chicos" y busca ser un espacio para que los preadolescentes puedan bailar y divertirse en un ambiente "cuidado y seguro".

La Matinée de Halloween se llevará a cabo el 31 de octubre en el local ubicado en Perito Moreno 253, Esquel.

El horario será de 21:00 a 00:00 horas.

Un punto central de la propuesta es la seguridad. El evento es sin alcohol y está destinado exclusivamente a menores. Además, se asegura que los niños estarán "acompañados y supervisados en todo momento por adultos, incluyendo a los dueños del lugar".

La organización ha dispuesto un incentivo especial para quienes se sumen al espíritu de la celebración: quienes vengan disfrazados tendrán una consumición gratis.

En cuanto a la gastronomía, el lugar ofrecerá un Buffet con "muchas opciones ricas y también comidas aptas para celíacos".

Las entradas tienen un valor de $5.000. Los organizadores recuerdan que los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar el lugar con anticipación a través del número 2945-549704.

La noche se anuncia como un evento lleno de "música, diversión y buena energía en Pituquitos Pelotero".





