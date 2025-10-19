14°
20° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 19 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

¡Noche de disfraces y baile! Pituquitos Pelotero organiza una Gran Matinée de Halloween

La propuesta está dirigida a jóvenes de 9 a 13 años y tiene un costo de $5.000. Se recomienda reservar con anticipación debido a los cupos limitados
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El espacio de entretenimiento Pituquitos Pelotero se prepara para celebrar la noche de Halloween con una propuesta exclusiva para el público más joven de la ciudad. El lugar organiza una "Gran Matinée Halloween" pensada para niños y niñas de 9 a 13 años, garantizando un ambiente de diversión, música y seguridad.

 

El evento se presenta como la "noche más divertida para los chicos" y busca ser un espacio para que los preadolescentes puedan bailar y divertirse en un ambiente "cuidado y seguro".

 

La Matinée de Halloween se llevará a cabo el 31 de octubre en el local ubicado en Perito Moreno 253, Esquel.

 

El horario será de 21:00 a 00:00 horas.

 

Un punto central de la propuesta es la seguridad. El evento es sin alcohol y está destinado exclusivamente a menores. Además, se asegura que los niños estarán "acompañados y supervisados en todo momento por adultos, incluyendo a los dueños del lugar".

 

La organización ha dispuesto un incentivo especial para quienes se sumen al espíritu de la celebración: quienes vengan disfrazados tendrán una consumición gratis.

 

En cuanto a la gastronomía, el lugar ofrecerá un Buffet con "muchas opciones ricas y también comidas aptas para celíacos".

 

Las entradas tienen un valor de $5.000. Los organizadores recuerdan que los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar el lugar con anticipación a través del número 2945-549704.

 

La noche se anuncia como un evento lleno de "música, diversión y buena energía en Pituquitos Pelotero".



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “La vida es como andar en bicicleta”: Sol Villa Nogueyra y las enseñanzas de su mamá
2
 De Versalles a Esquel: Una turista fascinada por el Campo de Tulipanes y el viaje en La Trochita
3
 Espectacular Asalto a La Trochita: 40 pistoleros a caballo y "secuestro" de viajeros en el regreso de Nahuelpan
4
 La Policía recapturó a un evadido en Vuelta del Río con armas de fuego y equipos de comunicación
5
 Detectan Cannabis oculto en una lata de cerveza acondicionada con yeso en la Terminal de Esquel
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -