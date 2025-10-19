Con 23 ensayos, se realizó la instancia jurisdiccional de Chubut para las Olimpiadas de Filosofía de la UNT

Las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina, organizadas por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), constituyen un espacio de formación y encuentro que promueve el pensamiento crítico, la escritura argumentativa y la reflexión ética entre estudiantes de nivel medio de todo el país.

En esta edición 2025, con el apoyo del Gobierno Provincial que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Educación, la instancia jurisdiccional de Chubut se desarrolló de manera simultánea en Rawson y Comodoro Rivadavia, bajo formato mixto, y contó con la participación de 23 ensayos, de los cuales 8 corresponden al Nivel I y 15 al Nivel II.

Pensar la actualidad desde la filosofía

Bajo el lema “Aportes y utilidad de la filosofía en la sociedad actual”, las y los participantes abordaron los ejes temáticos propuestos por la UNT, centrados en dos grandes líneas de reflexión: por un lado, las crisis existenciales en las sociedades actuales, que recuperan las ideas de Karl Jaspers, Camus y Kierkegaard para pensar el sentido de la vida, la angustia y la libertad frente a situaciones límite como la pandemia, la soledad o la hiperconectividad contemporánea.

A su vez, por otro, la relación saber-poder en el mundo actual y los desafíos de la era digital, inspirada en los aportes de Michel Foucault y de pensadores de la posmodernidad como Lyotard, Vattimo, Han y Lipovetsky, quienes advierten sobre las transformaciones del conocimiento, la fragmentación del sujeto y la cultura del individualismo.

Estos ejes invitaron a los y las jóvenes a interrogar los modos en que las nuevas tecnologías, las redes sociales y los discursos contemporáneos configuran la experiencia humana y los vínculos sociales, destacando la vigencia de la filosofía como herramienta crítica y emancipadora.

Proyectos seleccionados y proyección nacional

En el Nivel I, el ensayo “Belleza entre píxeles y redes sociales”, de Georgia Díaz, fue seleccionado como titular, mientras que “Entre el scroll infinito y el abismo interior”, del grupo Peripatéticos, obtuvo el lugar de suplente.

En el Nivel II, resultó ganador titular el trabajo “Cuerpos que caen en silencio: suicidio adolescente en la era digital como forma última de resistencia ante el vacío contemporáneo”, de De L. A. Corvelle, y suplente el ensayo “Cuando el presente es un abismo y el futuro es incierto, el conservadurismo se vuelve un refugio”, de Srita. Pregunta.

Las y los autores de los ensayos titulares representarán a Chubut en la Instancia Nacional, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en la provincia de Tucumán.

A través de su participación en estas Olimpiadas, el Ministerio de Educación del Chubut promueve la formación del pensamiento crítico y la reflexión filosófica entre las juventudes, fortaleciendo espacios de diálogo, análisis y construcción de sentido en torno a los grandes desafíos del presente.



T.B