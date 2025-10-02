No hay vuelta atrás: 'El Conjuro 4 - Últimos Ritos' en cartelera

El universo de El Conjuro llega a su aterrador final con el estreno de 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren regresan para su desafío más exigente, en una historia que promete ser el caso más oscuro hasta la fecha e inspirada, como es tradición, en hechos supuestamente reales.

Un Espejo, Un Caso Siniestro

La trama se centra en la familia Smurl, cuyo hogar se convierte en un infierno de sucesos sobrenaturales tras la aparición de un misterioso espejo. Los Warren deberán actuar rápidamente para desentrañar el mal que los acecha, antes de que sea demasiado tarde. La película, con una duración de 135 minutos, ha sido clasificada como SAM13 (mayores de 13 años).

Cronograma de Funciones en Esquel

Los fanáticos del terror ya pueden asegurar su butaca para presenciar esta escalofriante conclusión. Los detalles:

Día Hora Formato y Audio Jueves 2 21:30 hs 2D Castellano Sábado 4 21:30 hs 2D Castellano

Entradas y Precios

El valor de la entrada para el formato 2D es de $6000.

Las entradas están disponibles en la boletería, ubicada en Belgrano 330. Podés adquirirlas hoy, Jueves 2, de 14:00 a 20:00 hs, para las funciones de esta semana.

¿Te animás a presenciar el último ritual de los Warren?

E.B.W.