16°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 02 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos cineEsquelTerror
02 de Octubre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

No hay vuelta atrás: 'El Conjuro 4 - Últimos Ritos' en cartelera

Ed y Lorraine Warren enfrentan su caso más oscuro en la escalofriante despedida de la saga. Asegurá tu butaca para las funciones de estos días. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El universo de El Conjuro llega a su aterrador final con el estreno de 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren regresan para su desafío más exigente, en una historia que promete ser el caso más oscuro hasta la fecha e inspirada, como es tradición, en hechos supuestamente reales.

 

 

Un Espejo, Un Caso Siniestro

La trama se centra en la familia Smurl, cuyo hogar se convierte en un infierno de sucesos sobrenaturales tras la aparición de un misterioso espejo. Los Warren deberán actuar rápidamente para desentrañar el mal que los acecha, antes de que sea demasiado tarde. La película, con una duración de 135 minutos, ha sido clasificada como SAM13 (mayores de 13 años).

 

 

Cronograma de Funciones en Esquel

Los fanáticos del terror ya pueden asegurar su butaca para presenciar esta escalofriante conclusión. Los detalles: 

 

Día Hora Formato y Audio
Jueves 2 21:30 hs 2D Castellano
Sábado 4 21:30 hs 2D Castellano

Entradas y Precios

El valor de la entrada para el formato 2D es de $6000.

 

Las entradas están disponibles en la boletería, ubicada en Belgrano 330. Podés adquirirlas hoy, Jueves 2, de 14:00 a 20:00 hs, para las funciones de esta semana.

 

¿Te animás a presenciar el último ritual de los Warren?

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
2
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
3
 Juan Falú llega a la Comarca Andina
4
 Adultos Mayores de Esquel celebraron su día con una convocatoria récord en un evento abierto y gratuito
5
 Mauro Mateos calificó de "totalmente falsas" algunas versiones difundidas sobre su renuncia a la Subsecretaría de Cultura
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -