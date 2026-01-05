23°
espectaculos |
Por Redacción Red43

Godoy vuelve a Esquel en febrero con nuevo disco

En Teatro La Juntadera, el artista que fusiona tango, indie y rock nacional, recorrerá los sonidos de NonTango y clásicos del cancionero sudamericano.
Este 21 de Febrero Godoy estará presentando su nuevo disco en Esquel, en Teatro La Juntadera, Urquiza 254.

 

El artista Mariano Godoy presentará con un concierto en vivo su nuevo trabajo discográfico NonTango.

 

El álbum propone un viaje sonoro que combina canción indie, rock nacional y una huella profundamente tanguera. No se trata de una fusión premeditada, sino del resultado natural de una identidad: aquí el bandoneón no solo suena, sino que habla y nos recuerda que el tango no necesita nombrarse para estar.

 

 Tras el éxito de su versión de Acuarela —con más de 3 millones de escuchas y presencia en más de 5 playlists oficiales de Spotify— Godoy reafirma su perfil íntimo y arriesgado en un LP que expande los límites del tango hacia territorios alternativos.

 

NON TANGO es un proyecto ideal para festivales y programaciones que buscan propuestas con identidad, profundidad cultural y capacidad real de conexión con públicos amplios y diversos. Un concierto que honra la tradición sin quedarse en el pasado y que demuestra que el bandoneón sigue siendo una herramienta viva para contar historias del presente.

 

En el mes de Febrero 2026 Godoy estará de gira por Patagonia. Comunicate por what's app por más info, programaciones y contrataciones 
+54 2945652569  tangodoy@gmail.com (Lic. Giovanna Paola Toneguzzo, Representante en Patagonia)

 

