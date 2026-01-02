Murió Pablo Lago, reconocido guionista argentino y autor de éxitos como La Leona y Lalola

El mundo de la televisión y la ficción argentina despide a Pablo Lago, reconocido guionista de cine y televisión, quien falleció a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata, según confirmó Argentores en las últimas horas.

La noticia generó conmoción en la industria audiovisual, donde Lago dejó una huella marcada por más de tres décadas de trabajo y algunas de las series más recordadas de la pantalla nacional.

“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión”, expresaron desde Argentores, al tiempo que enviaron sus condolencias a familiares, amigos y, especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo, con quien compartió numerosos proyectos creativos.

Una carrera construida desde la vocación

Pablo Lago inició su recorrido profesional a los 24 años, cuando decidió dejar un empleo estable como cajero en un banco de Recoleta para dedicarse de lleno a la escritura. Años más tarde, él mismo definiría esa elección como un punto de no retorno. “Desde entonces escribo guiones para series, tiras, telenovelas y películas. No sé, ni quiero hacer otra cosa”, se presentaba en su perfil profesional.

Esa convicción se tradujo en una trayectoria sólida y diversa. Entre sus trabajos más importantes en televisión figuran La Leona, Locas de amor, Tratame bien, Lalola, Familia en venta y Mentes en shock, producciones que marcaron época y lograron una fuerte conexión con el público.

Reconocimientos y proyección internacional

A lo largo de su carrera, Lago recibió importantes distinciones, entre ellas el Premio Argentores, el Martín Fierro, el Premio Fund TV y el Premio Clarín. Además, alcanzó proyección internacional con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en Familia en venta, consolidando su prestigio más allá de las fronteras argentinas.

En los últimos años continuó activo y celebrando nuevos desafíos. Había estrenado La mente del poder para Flow y se encontraba expectante por el próximo lanzamiento de Cautiva, una serie basada en un caso real de abusos en un convento. La producción, coproducida por Flow, TNT y HBO Max, cuenta con actuaciones de Julieta Zylberberg y Rita Cortese, y dirección de Jazmín Stuart.

Despedidas y homenajes

La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. La actriz Nancy Duplaá, con quien trabajó en La Leona, expresó su dolor y recordó el vínculo creativo que compartieron. “Qué hermoso autor… te fuiste muy rápido”, escribió.

También lo recordó el dramaturgo Gonzalo Marull, quien lo definió como un colega “gran y generoso, siempre atento, mordaz y preciso”. En tanto, la guionista Mariana Levy resaltó su rol como formador y mentor: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Siempre me acuerdo de sus palabras cuando empiezo un nuevo proyecto”.

A las muestras de pesar se sumaron actores y actrices como Federico D’Elía, Andrea Pietra, Eleonora Wexler y Marco Antonio Caponi, entre muchos otros.

O.P.