Lunes 05 de Enero de 2026
05 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Good Fellas se presenta con dos recitales especiales en Esquel

Junto a Emi Duflós, la banda local suma repertorio a su blues y rockabilly en Plan B y en La Casa del Piano.
Good Fellas sigue encendiendo el verano en Esquel con conciertos cargados de energía y buena música.

 

Si todavía no los escuchaste, este fin de semana de enero es tu oportunidad: dos shows imperdibles para disfrutar de un recorrido intenso por el Rock, el Rockabilly y el Blues, combinando canciones propias con clásicos de la era dorada del género.

 

La banda propone un show potente y auténtico, con groove, actitud y el plus inconfundible de la voz y el washboard de Emi Duflós, que suma frescura y carácter a cada presentación.

 

Viernes 9 a las 22:30 horas en Plan B Bar (25 de Mayo 460), para quienes disfrutan del ambiente cálido de un bar y el rock bien de cerca. Entrada libre y gratuita.

 

Domingo 11 a las 20:30 horas en La Casa del Piano (Conesa 1075), al aire libre, en un hermoso patio donde podés llevar tu reposera o manta y disfrutar de la música bajo el cielo de verano. Contribución voluntaria.

 

SL

 

