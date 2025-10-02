18°
Comarca Andina, Argentina
02 de Octubre de 2025
02 de Octubre de 2025
Confirmaron que ya no hay fuego activo en el yacimiento de carbón de El Bolsón

SEGEMAR confirmó que ya no hay fuego activo en el yacimiento de carbón de El Bolsón. El relevamiento indica temperaturas normales, ausencia de humo y cero riesgo de propagación.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) confirmó, a través de un relevamiento solicitado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que ya no existe fuego activo en el yacimiento de carbón de El Bolsón, donde semanas atrás se habían detectado emanaciones de humo.

 

Resultados del estudio

 

El informe técnico detalla que se realizaron mediciones de temperatura en suelos y rocas, análisis gaseosos y muestreos de materiales. Los resultados arrojaron temperaturas superficiales de alrededor de 10 °C, ausencia de humo, sin olores a azufre ni gases peligrosos.

 

Con estos datos, determinaron que el área no representa riesgos de propagación hacia zonas cercanas ni constituye una amenaza para la población.

 

 

Ambiente y prevención

 

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, señaló que el relevamiento “nos brinda tranquilidad, pero también nos compromete a sostener un monitoreo constante en la cuenca de Ñirihuau, porque el carbón es un material combustible que puede reactivarse en condiciones particulares”.

 

En este marco, la cartera ambiental informó que se avanza en trabajos coordinados con institutos del CONICET, centrados en la restauración de áreas degradadas, control de erosión, y elaboración de mapas de riesgo.

 

Estas medidas buscan anticipar posibles escenarios vinculados al cambio climático y fortalecer la prevención en territorios con características geológicas especiales.

 

 

 

