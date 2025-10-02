18°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 02 de Octubre de 2025
El Hoyo
02 de Octubre de 2025
comarca-andina
Por Redacción Red43

Orgullo: Atletas de El Hoyo se consagraron en los Juegos Evita

Las atletas de El Hoyo lograron medallas nacionales y superaron sus propios récords personales en las pruebas de jabalina y bala de los Juegos Evita, asegurando además su participación en la final de martillo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En las finales de los Juegos Evita 2025 que se desarrollan en Mar del Plata, dos atletas de El Hoyo se lucieron en las pruebas de lanzamiento de jabalina y bala, dejando en alto el nombre de la localidad y la provincia de Chubut.

 

Ema Gorognano: oro y récord personal

 

Ema Gorognano logró el primer puesto en jabalina, alcanzando una marca de 38,80 metros, que representa su récord personal. Con esta actuación, se consagra como campeona nacional y se asegura un lugar en la próxima competencia de martillo que se realizará este viernes.

 

 

Aitana Dzikowicki: bronce y marca histórica

 

Por su parte, Aitana Dzikowicki obtuvo el tercer puesto en bala, con un lanzamiento de 10,12 metros, también superando su récord personal. Al igual que Ema, competirá en la final de martillo este viernes, consolidando un desempeño destacado para la delegación de El Hoyo.

 

El éxito de las jóvenes atletas es fruto del trabajo en conjunto con su entrenador Sergio Jara.

 

 

 

O.P.

 

