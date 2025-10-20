14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Detienen a una mujer en Trevelin por irrumpir en un campo privado y darse a la fuga

En la mañana de hoy, el Establecimiento El Fortín reportó la aparición de la mujer encapuchada. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la mañana de hoy, siendo las 06:40 horas, la División de Seguridad Rural Trevelin dispuso la acción del Área Grupos Especiales dependiente de la Policia del Chubut.

 


Se recibe aviso telefónico dando conocimiento sobre una persona encapuchada dentro de Establecimiento El Fortín Ruta 34 Km 15 Trevelin, el denunciante desconoce las intenciones de la persona, temiendo por algún hurto de animales o que  produzca algún incendio.

 

Atento a ello, personal de la División Seguridad Rural Trevelin, se dirige al lugar y se inicia una rastrillaje y se observa que una femenina intentaba huir del lugar, por tal razón fue alcanzada y aprehendida por personal policial dentro del establecimiento.

 


Acto seguido se transmite la novedad a la superioridad de la División, disponiendo se de intervención al Ministerio Publico Fiscal, entablando comunicación con el Dr. Carlos Cavallo a quien se le dio detalle del hecho.

 

Previo a consultar con el fiscal supervisor, dispuso que la aprehendida quede detenida para audiencia control de detención. 

 


Personal femenino de Comisaria Trevelin procede al traslado de la femenina identificada como L.S.W.C (34 años) hacia el hospital para su examen médico y posteriormente será trasladada hacia la comisaria.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"
3
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
4
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
5
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -