Detienen a una mujer en Trevelin por irrumpir en un campo privado y darse a la fuga

En la mañana de hoy, siendo las 06:40 horas, la División de Seguridad Rural Trevelin dispuso la acción del Área Grupos Especiales dependiente de la Policia del Chubut.



Se recibe aviso telefónico dando conocimiento sobre una persona encapuchada dentro de Establecimiento El Fortín Ruta 34 Km 15 Trevelin, el denunciante desconoce las intenciones de la persona, temiendo por algún hurto de animales o que produzca algún incendio.

Atento a ello, personal de la División Seguridad Rural Trevelin, se dirige al lugar y se inicia una rastrillaje y se observa que una femenina intentaba huir del lugar, por tal razón fue alcanzada y aprehendida por personal policial dentro del establecimiento.



Acto seguido se transmite la novedad a la superioridad de la División, disponiendo se de intervención al Ministerio Publico Fiscal, entablando comunicación con el Dr. Carlos Cavallo a quien se le dio detalle del hecho.

Previo a consultar con el fiscal supervisor, dispuso que la aprehendida quede detenida para audiencia control de detención.



Personal femenino de Comisaria Trevelin procede al traslado de la femenina identificada como L.S.W.C (34 años) hacia el hospital para su examen médico y posteriormente será trasladada hacia la comisaria.