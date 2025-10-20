El presidente del Concejo Deliberante detalló el debate respecto al pedido presentado para condenar al genocidio en Palestina



El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, detalló el debate respecto al pedido presentado para condenar al genocidio en Palestina.



El proyecto ingresó el día jueves: “Estábamos en el concejo en comisión, sin que estuvieran en el orden del día se los recibió” y quedó como “primer punto de tratamiento para ir a comisiones”.



Álvarez marcó que en paralelo: “hay otro grupo de vecinos que presenta una nota en contra, en favor de Israel y en contra de esta declaración”.



Al momento de ser tratado, no hubo cuórum: “Una de las concejales de la oposición lo puso a que se votara como moción, debo intuir que, porque no confían en mí”, marcó, respecto a como continúa la situación de ese pedido.



Las implicancias geopolíticas e historias, apuntó Álvarez: “Son problemas sociales que vienen de estos pueblos de hace miles de años y no los han podido solucionar y ahí uno trata de nutrirse de lo que son los que saben de esto, que son politólogos que analizan estos temas”, análisis que, señaló Álvarez: “lamentablemente es muy difícil de entender y de que se llegue a un acuerdo”.



El contexto internacional en el tema avanza: “Las partes han consensuado devolver rehenes y permitir la ayuda humanitaria, entonces bueno, obviamente que festejo eso, porque nadie podría estar de acuerdo con una guerra y con un conflicto en el que muera gente, pero digo, es un conflicto analizable”.



Más allá del marco histórico, el proyecto plantea el repudio a los métodos de la guerra: “El proyecto de ordenanza para declarar el condenar al gobierno de Israel por las actitudes que tomó con respecto a la guerra en Franja de Gaza” y también, señala Álvarez: “Además habla del Estado sionista de Israel y mezcla por ahí a mí entender algunos temas que si bien son para analizarlos me parece que no son parte de esa declaración”.



SL