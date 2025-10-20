13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 20 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El presidente del Concejo Deliberante detalló el debate respecto al pedido presentado para condenar al genocidio en Palestina

Rubén Álvarez se refirió al pedido y a los vecinos que enviaron una nota en favor de Israel: “lamentablemente es muy difícil de entender y de que se llegue a un acuerdo”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota


El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, detalló el debate respecto al pedido presentado para condenar al genocidio en Palestina.

 


El proyecto ingresó el día jueves: “Estábamos en el concejo en comisión, sin que estuvieran en el orden del día se los recibió” y quedó como “primer punto de tratamiento para ir a comisiones”.

 


Álvarez marcó que en paralelo: “hay otro grupo de vecinos que presenta una nota en contra, en favor de Israel y en contra de esta declaración”.

 


Al momento de ser tratado, no hubo cuórum: “Una de las concejales de la oposición lo puso a que se votara como moción, debo intuir que, porque no confían en mí”, marcó, respecto a como continúa la situación de ese pedido.

 


Las implicancias geopolíticas e historias, apuntó Álvarez: “Son problemas sociales que vienen de estos pueblos de hace miles de años y no los han podido solucionar y ahí uno trata de nutrirse de lo que son los que saben de esto, que son politólogos que analizan estos temas”, análisis que, señaló Álvarez: “lamentablemente es muy difícil de entender y de que se llegue a un acuerdo”.

 


El contexto internacional en el tema avanza: “Las partes han consensuado devolver rehenes y permitir la ayuda humanitaria, entonces bueno, obviamente que festejo eso, porque nadie podría estar de acuerdo con una guerra y con un conflicto en el que muera gente, pero digo, es un conflicto analizable”.

 


Más allá del marco histórico, el proyecto plantea el repudio a los métodos de la guerra: “El proyecto de ordenanza para declarar el condenar al gobierno de Israel por las actitudes que tomó con respecto a la guerra en Franja de Gaza” y también, señala Álvarez: “Además habla del Estado sionista de Israel y mezcla por ahí a mí entender algunos temas que si bien son para analizarlos me parece que no son parte de esa declaración”.

 


SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Gobierno de Chubut activa el SIFEBU y refuerza rastrillajes con drones y Canes
2
 Nilda Beatriz Rivera QEPD
3
 Hallan una fogata y reorientan la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro Rivadavia
4
 Un joven fue detenido con cocaína y marihuana fraccionada frente a un local bailable
5
 Eulalio “Coco” Muñoz y Yanina Solís, fueron los ganadores del Frontera Trail
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -