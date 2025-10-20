Colegio de Abogados de Esquel, preocupado por la anulación de sentencia por uso de Inteligencia Artificial

Ante los recientes hechos de dominio público relacionados con la anulación de una sentencia debido al uso de inteligencia artificial (IA), el Colegio Público de Abogados de Esquel - Circunscripción Judicial de Esquel ha emitido un comunicado manifestando su profunda preocupación. La institución hizo hincapié en la forma en que el incidente está siendo abordado por los actores implicados, y reafirmó la importancia de la sobriedad y el respeto en el ejercicio de la magistratura.

En el comunicado, el Colegio destacó que "el ejercicio de la magistratura exige un alto nivel de sobriedad, mesura y respeto por la función pública". Recordaron que la figura del juez es fundamental, ya que "es un servidor público que decide sobre la libertad y el patrimonio de las personas y esa facultad le impone un alto grado de prudencia en sus actos, sus formas de expresarse y vincularse con la comunidad".

Desprestigio del Poder Judicial y necesidad de confianza

La preocupación del Colegio se enmarca en un contexto donde "el Poder Judicial posee una valoración negativa y un marcado desprestigio en la sociedad". Por ello, consideraron necesario "redoblar esfuerzos para revertir la desaprobación general y sostener la confianza en el Poder Judicial como una herramienta fundamental para la vigencia del sistema republicano y democrático de gobierno".

Llamado a la prudencia y el decoro

En virtud de lo expuesto, el Colegio de Abogados de Esquel instó a las partes involucradas a resolver sus diferencias o desacuerdos dentro de los canales procesales e institucionales pertinentes. La finalidad es "evitando conductas contrarias al decoro, la prudencia y la sobriedad que debe guiar la conducta de los magistrados".

El comunicado subraya la importancia de preservar la imagen y la funcionalidad del sistema judicial en un momento crítico para su percepción pública.

F.P