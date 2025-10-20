13°
Esquel, Argentina
Lunes 20 de Octubre de 2025
20 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

De la antigua terminal al arte: El Centro Cultural Esquel Melipal celebra su aniversario con una rica historia

El edificio se ha consolidado como un punto clave para exposiciones, ferias artesanales, festivales de cine y la difusión del patrimonio de los Pueblos Originarios.
Por Redacción Red43

La ciudad de Esquel conmemora hoy un nuevo aniversario de la inauguración del Centro Cultural Esquel Melipal, que abrió sus puertas oficialmente un día como hoy en 2007. Ubicado estratégicamente en la intersección de Avenida Fontana y Avenida Alvear, el centro se ha consolidado como un punto de encuentro fundamental para las distintas expresiones artísticas y culturales de la región.

 

 

El edificio que hoy alberga el centro cultural tiene una rica historia: funcionó como la antigua terminal de ómnibus de Esquel durante más de 30 años. Tras su re-funcionalización, el espacio se transformó en un complejo cultural que hoy ofrece una sala de conferencias, un espacio de muestras, un café y un área audiovisual, e incluso ha sido escenario de anuncios importantes y sesiones del Concejo Deliberante.

 

 

Un nombre en homenaje a un legado pionero

 

El nombre "Melipal" tiene una doble significación profundamente arraigada a la identidad patagónica:

 

  1. Cosmovisión Originaria: El término "Melipal" es la denominación en lengua mapuche para la constelación de la Cruz del Sur, un concepto clave que busca rescatar la cultura y cosmovisión de los Pueblos Originarios.

     

  2.  

  3. Homenaje Vecinal: Es un reconocimiento a la Agrupación Cultural Melipal, un grupo de vecinos que a fines de la década de 1970 desarrolló una extensa labor cultural en Esquel, con un fuerte compromiso hacia los derechos civiles y la difusión del arte.

     

 

 

Actividades destacadas

 

En la actualidad, el Centro Cultural Esquel Melipal es un espacio vibrante que alberga:

 

 

  • Exposiciones: Muestras de grabado, pintura, dibujo y escultura de artistas locales y de la Comarca.

     

 

  • Eventos: Ferias artesanales, mesas de debate, charlas, presentaciones de libros y festivales de cine.

     

 

  • Patrimonio: Cuenta con las salas de exhibición del Museo de Culturas Originarias de Nahuelpan, preservando elementos y piezas de la cultura Mapuche-Tehuelche.

     

 

  • Otros servicios: Dispone de un Punto Digital Esquel, que ofrece espacios de alfabetización tecnológica, capacitaciones y entretenimiento digital.

     

 

El Centro Cultural Esquel Melipal sigue siendo un ícono de las actividades culturales, fortaleciendo a la ciudad como un destino de eventos y manteniendo viva la llama de la pasión cultural iniciada por sus vecinos.

 

 

F.P

 

