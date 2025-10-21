Nueva web municipal con más trámites online

La Municipalidad de Esquel lanzó una nueva página web; una plataforma que busca agilizar los trámites a través de herramientas digitales. El anuncio fue realizado por Gustavo Simieli, secretario general de Intendencia, quien destacó que la web es parte de un proceso continuo de modernización.



Es de destacar que durante un tiempo, funcionarán en paralelo la página actual y la nueva. “Van a estar las dos funcionando mientras se termina de migrar completamente a esta nueva”, aclaró Simieli, y reconoció que hubo algunas dificultades en los días recientes, ya solucionadas.



Uno de los principales desarrollos presentados es la implementación de un sistema de acceso para empleados municipales mediante códigos QR, que permitirá llevar el control de asistencia en tiempo real, incluso en áreas operativas remotas. “Esto reemplaza controles obsoletos y mejora la eficiencia del trabajo”, señaló Simieli.



En el marco de esta transformación digital, también se digitalizaron procesos internos como los memorándums: “Antes se gestionaban entre 3.000 y 3.500 anuales, y hoy llevamos más de 16.000 en menos de un año, lo que implicó un ahorro de casi media tonelada de papel y unos 4 millones de pesos”, detalló.



La nueva web también está integrada con la página de turismo, y se están sumando funciones como una galería donde turistas y vecinos podrán subir sus propias fotos para enriquecer el contenido del sitio.

Además, próximamente se incorporará una aplicación para el seguimiento de la recolección de residuos, similar a la ya implementada para el transporte público y taxis. Esta app permitirá recibir alertas en el celular cuando el camión esté cerca del domicilio.



Se destacó que la web estará vinculada con el centro de monitoreo, permitiendo acceder a cámaras de seguridad, ubicación de vehículos municipales y otros servicios en tiempo real. “Queremos que la gente la explore, la critique, porque va a ser una herramienta que irá creciendo con las necesidades del usuario”, afirmó Simieli.

E.B.W.