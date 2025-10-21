El 31 de octubre será la apertura oficial de la temporada de pesca en Trevelin

Fortificar al sector turístico, como eje de desarrollo económico y social y fuente generadora de empleo, es una de las políticas implementadas por la gestión del intendente Héctor Ingram desde el primer día de gobierno. En ese contexto, la pesca deportiva es uno de los productos destacados que tiene el valle 16 de Octubre para la temporada estival, razón por la cual se impulsó desde la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes realiza cada año un evento para la apertura de temporada.



Este lunes, se realizó una conferencia de prensa de presentación de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026, cuya apertura se llevará a cabo el próximo viernes 31 de octubre con una jornada de actividades abiertas al público con previa inscripción.



Del encuentro participaron la secretaria de Turismo de Trevelin y sus Parajes, Cintia Figueroa; el concejal David Arakawa; el vicepresidente de la Asociación de Guías de la Provincia del Chubut, Enrique Thomas; el guía de pesca Emiliano Luro; y Alfio Astorga, en representación de Contra Corriente Wine Lodge.



La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, valoró la iniciativa como una oportunidad para “visibilizar una actividad que abre puertas y genera trabajo, especialmente entre los jóvenes que se capacitan y se profesionalizan como guías”.



La funcionaria señaló que el evento incluirá demostraciones de atado de mosca y una clínica de casteo, abiertas a todo público, “para que más personas se acerquen a esta práctica que tanto aporta a la identidad y al desarrollo turístico de la región”.



A tu turno, el concejal David Arakawa destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y los distintos actores del sector turístico y productivo, subrayando que la pesca deportiva “es una actividad que moviliza a miles de visitantes cada año y genera oportunidades para numerosos emprendedores y familias de Trevelin y sus parajes”.



Asimismo, recordó que el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal la pesca deportiva, reconociendo su importancia económica, cultural y ambiental, y anunció que durante la apertura se realizará un homenaje a Glennys Owen, pionera de la pesca con mosca en la Patagonia.



El guía Emiliano Luro reflexionó sobre el rol de los guías como “puentes hacia el deseo de quienes llegan a Trevelin en busca de una experiencia en contacto con la naturaleza”, mientras que Alfio Astorga, en representación de Contra Corriente Wine Lodge, destacó el vínculo entre la pesca y el enoturismo, actividades que “comparten la observación paciente y el respeto por los ciclos naturales”.



Finalmente, Enrique Thomas, vicepresidente de la Asociación de Guías de la Provincia del Chubut, valoró la Declaración de Interés Municipal impulsada por el Concejo Deliberante y aseguró que “puede ser el punto de partida para fortalecer normativas que protejan el recurso natural y regulen de manera más efectiva la actividad”.



Thomas remarcó que la medida “abre puertas a nuevas gestiones y políticas de cuidado ambiental, a la vez que jerarquiza el trabajo de los guías chubutenses, reconocidos por su preparación y compromiso”.



La Apertura de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026 se realizará el viernes 31 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en la Estación de Piscicultura Arroyo Baguilt.

Durante la jornada se llevarán a cabo clínicas de casteo, demostraciones de atado de mosca y charlas informativas sobre buenas prácticas de pesca y conservación.



La actividad es libre y gratuita, y las personas interesadas en participar pueden inscribirse comunicándose al 2945 651669 (Secretaría de Turismo de Trevelin).