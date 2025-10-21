Telebingo: Esquel recibe premios y se anuncia La Konga para el Aniversario

La ciudad de Esquel fue sede de una nueva entrega de premios y bienes de la Lotería del Chubut, con la presencia del presidente del organismo, Ramiro Ibarra, el intendente anfitrión, Matías Taccetta, y el intendente de Cholila, Silvio Boudargham. El evento destacó la continuidad del impacto social del Telebingo y sirvió como marco para importantes anuncios de fiestas populares y la finalización de obras.

Entregas de Lotería

Ramiro Ibarra agradeció la recepción y destacó la "suerte" de Esquel, mencionando la venta de múltiples premios mayores de Telebingo, incluyendo los de 2, 3, 5 y 15 millones de pesos. Atribuyó este éxito a la labor de agencieros locales como Darío Bújer, lo que a su vez permite la entrega de bienes a instituciones educativas, el municipio y áreas de deporte.

"Seguimos recorriendo la provincia como nos pide el gobernador (Ignacio Torres)", afirmó Ibarra, quien también anunció la fecha del próximo sorteo especial: "Se viene una fecha muy importante del Telebingo, así que a comprarlo. El 1 de noviembre es la fecha en la Fiesta del Novillito", cuyo lugar será 28 de Julio.

Cholila: Aportes y Fiesta del Asado

Por su parte, el intendente de Cholila, Silvio Boudargham, expresó su agradecimiento al gobernador Torres y a Ramiro Ibarra por la gestión, destacando los bienes recibidos para su comuna, entre ellos un lavarropas industrial para el gimnasio municipal, herramientas de trabajo y computadoras.

Boudargham también confirmó las fechas de la Fiesta Nacional del Asado en Cholila: "Como todos los años, el primer fin de semana de febrero: 30, 31 de enero y 1 de febrero". Señaló que la organización comenzará "a full" a partir de la semana próxima para ultimar detalles.

Esquel: apuesta al Deporte y festejos del Aniversario

El intendente Matías Taccetta agradeció a Lotería por la entrega de elementos deportivos solicitados por la subsecretaría de Deportes para escuelas municipales y clubes. Remarcó que el deporte es una "política pública" para su gestión y que las inversiones son clave para "el crecimiento del deporte en escuelas".

En cuanto a los festejos por el 120° Aniversario de Esquel, Taccetta anunció que se está planificando un Telebingo chubutense con una "Experiencia Telebingo" para el 24 de febrero. La celebración será de tres noches, con un mes de actividades, y el intendente adelantó el número musical central: "La intención nuestra es que esté el grupo La Konga el día 24 de febrero acá en la ciudad". El evento se realizará en el estadio del gimnasio municipal, destacando la comodidad del lugar, que ha generado conformidad entre la gente.

Inauguración del Natatorio: "Los imposibles hay que trabajarlos"

Taccetta confirmó que el Natatorio N° 2 del Centro de Encuentro está en sus últimas pruebas y próximo a inaugurarse. Tras 11 años de espera, el proyecto está culminando con una "inversión 100% municipal" en infraestructura, incluyendo nuevas calderas que habían sido "desguazadas" y hubo que realizar una gran inversión.

El intendente enfatizó la magnitud de la obra, un lugar "más lindo e importante del municipio", y remarcó la importancia de finalizarla: "Los imposibles hay que trabajarlos para hacerlos posibles". La inversión ha destinado varios millones de pesos para terminar con una obra que "estaba abandonada y lamentablemente vandalizada".

Se espera que el acto inaugural sea con la comunidad, y posteriormente, se trabajará para culminar el auditorio del Centro de Encuentro.

