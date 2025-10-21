Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano

Nicolás Ripa, arquero del CARPO (Círculo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste) y suplente en la Selección Nacional 3D, regresó del Primer Panamericano World Archery en Chile con una gesta personal: "la primer mejor marca en un Panamericano de 3D en la categoría tradicional". Este logro, que rompió "por mucho" su récord y expectativas, fue destacado por World Archery, la federación a nivel mundial.

Ripa fue uno de los cinco representantes del CARPO, que incluyó a Verónica Verdún (en la selección) y a los cuatro varones que compitieron en la categoría tradicional senior masculino: Óscar Mardones, Edgardo Luengo, Maxi González y él.

Una cuestión de precisión

El arquero subraya la particularidad del tiro con arco, donde el "instinto atávico" inicial da paso a un largo y minucioso proceso para alcanzar el nivel competitivo. "Llega un punto en donde se empieza como la Fórmula 1, digamos a hilar muy fino," explica Ripa. En su caso, esto implica "años" puliendo la calibración del equipo: flechas, arco y palas.

Detrás de la precisión en el tiro, hay un equipo de apoyo fundamental. Ripa destaca a su entrenador, el "sensei Víctor Rodríguez", a quien considera "el mejor entrenador 3D que hay en la Argentina" y que ha formado a la mayoría de los mejores arqueros del país, incluyendo a su compañero Maxi González. Además, complementa su preparación en natación con Charly Moreno, va al gimnasio con Israel en el Grym Trevelin y cuida su alimentación con Juli Sánchez, que considera como "central, todas las piezas del engranaje". El objetivo es claro: "tratar de sacar, de quedar lo menos atrás posible" ante competidores de nivel internacional.

Ripa hizo hincapié en el apoyo incondicional de su familia: "es central el acompañamiento de la familia, es todo en mi caso particular, de mi familia en general y de mi señora Lau y mi hija Lucía, todo." Como detalle afectivo, mencionó que "circulan fotos con unos monitos... que es un amuleto que me dio mi hija para... acompañarme".

La Fiesta Nacional del 3D en la Patagonia

Con la satisfacción del récord, Ripa se encuentra "entrenando a fondo" para la Final Nacional 3D que se llevará a cabo en dos semanas, los días 1 y 2 de noviembre. El evento, que "va a aglutinar a los mejores arqueros y arqueras de la Argentina", contará con la participación de "hermanos chilenos que van a venir a acompañarnos en el Open".

La organización de este torneo es un esfuerzo conjunto de cuatro clubes: Petroquímica Tiro con Arco, ATAC (Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia), Club Universitario Puerto Madryn y el CARPO, con sede en Trevelin. Ripa agradeció la colaboración de una comisión de arqueros del CARPO que trabajó por seis meses para "solidar un poco el costo de la inscripción" para el viaje a Chile.

El escenario principal de la competencia será Don Edmundo, un establecimiento turístico en Trevelin, al que Ripa se refiere como "un escenario digno de hacer un torneo panamericano y algo más grande también". Destaca que la "complejidad técnica que ofrece ese espacio para las competencias es realmente maravilloso, muy desafiante y nos prepara para mucho, después de tirar ahí nada nos sorprende".

Tiro 3D: trekking exigente y alta calidad de servicio

El tiro con arco en modalidad 3D, a diferencia del FITA (olímpico), se practica a lo largo de un "trekking exigente" que atraviesa circuitos con "subidas, bajadas, distintas dificultades, luz, sombra" y donde se dispara a "figuras volumétricas que simulan un animalito de goma a distintas distancias".

La organización busca brindar una "calidad de servicio" de alto nivel. Mencionó el apoyo de la Secretaría de Deportes de Trevelin y comerciantes como Agua Las Margaritas, que donó agua mineral y dispensadores para que los arqueros puedan repostar "en el medio del monte a no sé capaz que 2000 metros de la base".

Además, se ha confirmado la presencia de dos jueces continentales, Darío Bassi y José del Torno, lo cual es "la carta de presentación para lo que va a ser el pedido del Panamericano" 2027. La ambición es convertir a Esquel y Trevelin en un "corredor turístico" que reciba a arqueros de toda América en ese año, destacando que "vivimos en el paraíso".

Finalmente, Ripa detalló que para permitir la asistencia de espectadores, las eliminatorias y finales (las definiciones por medallas) se realizarán el día domingo después del mediodía en un "anfiteatro natural" de Don Edmundo, un esfuerzo para dar a conocer más a fondo "lo que hacemos con el tiro con arco 3D".

E.B.W.