Martes 21 de Octubre de 2025
21 de Octubre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Puerto Madryn: mujer acusada de vaciar la tarjeta de crédito de un veterano de Malvinas en compras online

La acusada accedió a las claves de la tarjeta del ex de su madre, un veterano de Malvinas, y la usó para realizar compras online. El allanamiento en su casa de Puerto Madryn arrojó resultados positivos por la investigación de fraude.
Por Redacción Red43

Un operativo judicial culminó con el allanamiento del domicilio de una mujer, acusada de cometer una defraudación millonaria al utilizar sin consentimiento la tarjeta de crédito de la ex pareja de su madre, un veterano de la Guerra de Malvinas. La investigación, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, determinó que la implicada logró acceder a las claves y datos sensibles de la tarjeta del damnificado. Acto seguido, realizó una serie de compras online que ascienden a millones de pesos.

 

El allanamiento se ejecutó en la vivienda de la mujer y, según informaron fuentes judiciales, arrojó resultados positivos. Las autoridades lograron secuestrar elementos de interés para la causa, lo que refuerza la prueba contra la acusada. La finalidad del operativo fue incautar la evidencia que vincule directamente a la mujer con las compras fraudulentas y el uso indebido del plástico. La maniobra consistió en el uso de las claves del ex de su madre para realizar las adquisiciones a través de internet, constituyendo un caso de fraude por uso no autorizado de medios electrónicos de pago.

 

El MPF continúa con las tareas investigativas para determinar el monto exacto de la estafa y la naturaleza de los bienes adquiridos. La acusada deberá responder ante la justicia por los cargos de defraudación.

 

 

 

E.B.W. 

 

