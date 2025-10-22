14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportesrupertino rosasFrontera Trailcomuna rural de carrenleufu
22 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

"No hay que quedarse en casa sin hacer nada"

 Lo remarcó Rupertino Rosas, vecino de Carrenleufú.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Llegó hasta el inicio de la subida y pegó la vuelta. No pudo subir, sabia que no iba a subir. El asma le juega una mala pasada.

 

"Caminé para representar a a la comunidad. Me anoté para tener la remera y la medalla, que son lindos recuerdos", destacó cuando llegó a la meta.

 

"Estoy muy agradecido a la comuna y a quienes organizaron esta prueba". Rupertino Rosas se jubiló con más de 30 de servicio en la comuna. Ahora con 65 años ya no puede correr, pero "en su juventud nadie le ganaba".

 

"A los 20 años nadie me ganaba. Hoy no puedo correr, pero estoy contento por lo que hicieron acá en el pueblo".

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"
3
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
4
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
5
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -