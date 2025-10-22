"No hay que quedarse en casa sin hacer nada"

Llegó hasta el inicio de la subida y pegó la vuelta. No pudo subir, sabia que no iba a subir. El asma le juega una mala pasada.

"Caminé para representar a a la comunidad. Me anoté para tener la remera y la medalla, que son lindos recuerdos", destacó cuando llegó a la meta.

"Estoy muy agradecido a la comuna y a quienes organizaron esta prueba". Rupertino Rosas se jubiló con más de 30 de servicio en la comuna. Ahora con 65 años ya no puede correr, pero "en su juventud nadie le ganaba".

"A los 20 años nadie me ganaba. Hoy no puedo correr, pero estoy contento por lo que hicieron acá en el pueblo".