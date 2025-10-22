¿Es posible la transformación personal? Invitan a reflexionar en un conversatorio abierto

El próximo viernes 31 de octubre a las 19 hs, el Museo Artístico Histórico de El Bolsón (MAHBO, Roca 644) será sede del Conversatorio “Abordaje Holístico y Mirada Ontológica del Ser”, un espacio de intercambio y reflexión a cargo de José Luis “Pepe” Guirado, sacerdote franciscano con más de tres décadas de experiencia en filosofía, teología y psicología.

El encuentro propone abordar el conocimiento de uno mismo desde una mirada integral que une caminos espirituales y psicológicos. Se explorarán herramientas como la biodecodificación, la filosofía sistémica, el abordaje del inconsciente y la meditación contemplativa, con el propósito de abrir un espacio de comprensión profunda sobre la transformación personal.

Un guía con experiencia en integración espiritual y psicológica

Nacido en San Juan en 1970, José Luis Guirado se formó en el Instituto Teológico Franciscano Fray Luis Bolaños (San Antonio de Padua, Buenos Aires), con especialización en Filosofía, Franciscanismo y Teología. En la escuela de formadores de Luigi Rulla profundizó la integración entre psicología y espiritualidad, una síntesis que luego enriquecería con aportes de la psicología transpersonal y las neurociencias.

Su trayectoria incluye años de trabajo pastoral en las selvas de Tartagal y en el valle de Traslasierra (Córdoba), así como una extensa labor como maestro de novicios. En 2012 fundó el eremitorio San Francisco Solano, en Tafí del Valle (Tucumán), un espacio de vida contemplativa inspirado en el carisma franciscano original.

El eremitorio, emplazado al pie de los Valles Calchaquíes, está desprovisto de red eléctrica y cobertura telefónica, y propone una existencia austera y centrada en lo esencial. Desde allí, Guirado alterna el silencio contemplativo con el acompañamiento espiritual, la escucha personal y la predicación de retiros y charlas tanto en Argentina como en el exterior.

Un espacio para el encuentro interior

El conversatorio en El Bolsón será con aporte voluntario y consciente, y está dirigido a todas las personas interesadas en la espiritualidad contemporánea, el desarrollo interior y las herramientas que permiten integrar mente, cuerpo y espíritu.

O.P