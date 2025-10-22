Artesanos y emprendedores se reúnen en Epuyén para una gran feria

La Municipalidad de Epuyén, a través de su Dirección de Turismo y Área de Inspectoría, organiza una jornada especial de feria el próximo sábado 15 de noviembre, de 11 a 18 horas, en el Predio de los Artesanos.

La propuesta busca promover el talento local, impulsar a productores, artesanos, manualeros, emprendedores, integrantes de la Feria Persa y talleristas, y ofrecer un espacio para compartir, descubrir y disfrutar de la creatividad comarcal.

Qué habrá en la feria

Las personas podrán recorrer stands con productos regionales, y participar de talleres en vivo.

Los y las emprendedoras que quieran participar como expositores, pueden inscribirse comunicándose al 2944-329441.

O.P.