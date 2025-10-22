15°
Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
Artesanos y emprendedores se reúnen en Epuyén para una gran feria

El sábado 15 de noviembre, el Predio de Artesanos se transformará en un espacio para descubrir productos, talleres y talento.
La Municipalidad de Epuyén, a través de su Dirección de Turismo y Área de Inspectoría, organiza una jornada especial de feria el próximo sábado 15 de noviembre, de 11 a 18 horas, en el Predio de los Artesanos.

 

La propuesta busca promover el talento local, impulsar a productores, artesanos, manualeros, emprendedores, integrantes de la Feria Persa y talleristas, y ofrecer un espacio para compartir, descubrir y disfrutar de la creatividad comarcal.

 

 

Qué habrá en la feria

 

Las personas podrán recorrer stands con productos regionales, y participar de talleres en vivo.

 

Los y las emprendedoras que quieran participar como expositores, pueden inscribirse comunicándose al 2944-329441.

 

 

 

O.P.

 

