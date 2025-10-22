14°
Esquel, Argentina
Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Este jueves sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal. 
Este jueves 23 de octubre desde las 9:30 hs se realizará la décima cuarta sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

 

Entre los temas a abordar se destacan: la declaración de interés municipal del 2° Torneo Provincial de Patín Artístico, la autorización de suscripción del convenio de comodato con la Asociación Civil, Cultural, Social y Deportiva Don Bosco, la declaración de interés municipal de la XVIII Muestra y feria de estudiantes emprendedores, la ratificación del convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Trabajo, entre otros. 

 

 

R.G.

 

 

