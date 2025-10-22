Este jueves sesiona el Concejo Deliberante de Esquel

Este jueves 23 de octubre desde las 9:30 hs se realizará la décima cuarta sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal.

Entre los temas a abordar se destacan: la declaración de interés municipal del 2° Torneo Provincial de Patín Artístico, la autorización de suscripción del convenio de comodato con la Asociación Civil, Cultural, Social y Deportiva Don Bosco, la declaración de interés municipal de la XVIII Muestra y feria de estudiantes emprendedores, la ratificación del convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Trabajo, entre otros.

R.G.