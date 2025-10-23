12°
“Yo voté al presidente Milei”: Liza Arrúa Ziessenis ratificó su apoyo a la gestión nacional

La concejal marcó que “20 años de desidia no se arreglan en 2 años” y recalcó las obras realizadas en Esquel.
Por Redacción Red43

En la sesión del Concejo del día de hoy, Liza Arrúa Ziessenis ratificó su apoyo a la gestión nacional, de cara a las elecciones a realizarse este domingo.

 


Reforzando el apoyo a Javier Milei que marcó el concejal Rafael Crea Del Blanco, Arrúa marcó su propia postura: “Creo que es importante volver a reivindicar lo que no queremos, la importancia del relato y los hechos. Si bien no era nuestra opción inicial, yo voté al presidente Milei y lo digo acá, porque siempre parece que es algo malo que decimos. Si, yo voté a presidente de Milei porque no quería que sigan los kirchneristas en el gobierno, lo digo, lo reafirmo”.

 


En el marco de las elecciones que se realizarán este domingo, la concejal señaló que “hay muchas cosas que modificar seguramente, pero a veces en las formas lindas o agradables que quiere escuchar la gente, se le miente” y marcó con esto que desde su bloque “no le tenemos miedo a la gente como nos dijeron alguna vez algunos concejales”.

 


Arrúa defendió también el rol del Concejo: “Se debaten las cosas, la gente votó, eligió un gobierno nacional, provincial y municipal y nosotros acompañamos eso, lamento que en estos consensos que piden muchas veces se debate y no sale lo que la oposición pretende”.

 


También remarcó la importancia de las obras en Esquel: “Obras que los vecinos ven y agradecen, pavimentación por supuesto, pedidos históricos de calle de la ciudad que hoy por hoy se están haciendo, el Paseo de La Cascada que aporta el desarrollo turístico de la ciudad, la Plaza del Cielo después de 30 años, el plan municipal de cordones cuneta, obras dormidas por más de décadas, el gasoducto cordillerano, la obra de agua y gas en Valle Chico después de 12 años sin respuesta”.

 


La concejal dejó en claro que con esto se muestra “inversión y desarrollo” y marca una modernización: “gestión moderna también en cuanto al desarrollo ambiental, por supuesto hay un montón de debates idas y vueltas, pero el gobierno municipal está trabajando en eso, cinco estaciones de reciclado instaladas, centro de valorización de materiales inaugurados”.

 


 Y concluyó recordando que solo llevan 2 años de gestión: “el municipio de Esquel tiene mucho que mejorar seguramente, pero se está trabajando. Entonces sí, yo invito a la gente a que vuelva a analizar, más allá de que estamos en un momento crítico a nivel nacional, por supuesto. Tenemos 20 años de desidia que no se arreglan en 2 años”.

 


