La Libertad Avanza: Cierre de campaña en Comodoro Rivadavia.

Con un salón colmado de simpatizantes, afiliados, vecinos y referentes de La Libertad Avanza de toda la provincia, la candidata a diputada nacional por Chubut, Maira Frías, encabezó este miércoles el evento de cierre de campaña en Comodoro Rivadavia. Estuvo acompañada por su compañero de fórmula Julián Moreira (Trelew), los candidatos suplentes Silvina Florentino y Leandro Ruata (ambos de Puerto Madryn), y contó con la presencia del diputado nacional César Treffinger.

Frías se refirió al proceso de transformación que comenzó con el gobierno de Javier Milei: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero con esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que hay un rumbo. Tenemos un gobierno que no miente, no transa, no hace política con nuestra plata.”

Con tono enfático, aseguró que La Libertad Avanza es la única fuerza que se plantó contra el modelo anterior: “En esta elección, hay muchos carteles. Pero solo una fuerza se animó a decir lo que nadie decía, a bajar el gasto y terminar con los negocios de la política. Esta elección se gana con coraje, y el cambio real ya empezó. No lo detengamos ahora. La libertad Avanza o Argentina retrocede”

Por su parte, el diputado nacional César Treffinger destacó el trabajo territorial de La Libertad Avanza en Chubut: “Esta campaña nos llena de orgullo. Fue una construcción de abajo hacia arriba. Formamos equipos en cada ciudad y en cada rincón de la provincia. Tuvimos presencia real, no de afiches y carteles: de personas. Candidatos comprometidos, vecinos que dieron la cara, referentes que decidieron involucrarse por convicción. En Chubut hicimos historia construyendo una fuerza sólida, llena de vecinos que no son políticos, no son de la casta. Son como vos y yo, convencidos de que lo que tenemos para aportar puede cambiar la historia de esta provincia y este país. Por nuestras familias. Y eso tiene más valor que cualquier maquinaria política”.

Finalmente, ambos referentes coincidieron en la necesidad de contar con un Congreso alineado con el proyecto de gobierno nacional. “No alcanza solo con un buen Presidente como tenemos. Hace falta un Congreso que no se dé vuelta, que no tenga precio, que no tenga miedo”, remarcó el diputado Treffinger.

La Libertad Avanza realizará el cierre de campaña nacional este jueves en Rosario, donde Maira Frías participará junto al presidente de la Nación Javier Milei.