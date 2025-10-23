El Servicio de Prevención del Manejo del Fuego advierte "medidas de fuerza", de no tener respuesta al pedido de paritarias

Trabajadores del Servicio de Prevención del Manejo del Fuego se reunieron en asamblea en la Secretaría de Bosques en la mañana de hoy.



Con representantes de Epuyén, Lago Puelo, Golondrinas, Esquel y Trevelin, solicitaron “de manera urgente” la convocatoria a paritarias salariales de la sectorial: “la cual debió haberse cumplido en la segunda quincena de septiembre, lo cual consta en actas del 18 de agosto”, detallaron en el pedido presentado.



Dicho acuerdo había sido “homologada con fuerza de ley”, por lo que llamaron a “continuar el proceso de recomposición salarial, teniendo en cuenta el inminente comienzo de la temporada de alto riesgo de incendios”.



Los trabajadores del Servicio de Prevención del fuego concluyeron que, de no tener respuesta, se resolverá en asamblea “la progresividad de las medidas de acción directa”.

La carta fue dirigida a Abel Nievas, Secretario de Bosques, en una reunión explicativa, donde contó que se reunirá en Rawson con el equipo de Economía para que se realice la apertura de paritarias.





SL