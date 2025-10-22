22 de Octubre de 2025
"Me animé de vuelta a los 12km, estuvo bastante dificil pero bueno, la última cuadra venía acalambrada pero lo importante es que llegué".
Para ella, la parte más complicada del circuito fue la subida, pero también fue complicado el circuito por el barro, las resbaladas, los arroyos, pantanos; "de hecho, me quedé encajada con una pierna, pero nunca pensé en abandonar".
"Esta carrera la tenia programada desde hace tiempo y ni me había dado cuenta que era el día de la madre, además con un plus más porque me acompañó mi esposo que se animó a hacer los 5km con 73 años".
"Te aseguro que correr te hace más llevadero".
