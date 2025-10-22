14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut DeportesCarrenleufuester silvacomuna rural de carrenleufuFrontera Trail
22 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

"Nunca pensé en abandonar"

Lo señaló Ester Silva, quien se animó a correr los 12km en Carrenleufú.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

"Me animé de vuelta a los 12km, estuvo bastante dificil pero bueno, la última cuadra venía acalambrada pero lo importante es que llegué".

 

Para ella, la parte más complicada del circuito fue la subida, pero también fue complicado el circuito por el barro, las resbaladas, los arroyos, pantanos; "de hecho, me quedé encajada con una pierna, pero nunca pensé en abandonar".

 

"Esta carrera la tenia programada desde hace tiempo y ni me había dado cuenta que era el día de la madre, además con un plus más porque me acompañó mi esposo que se animó a hacer los 5km con 73 años".

 

"Te aseguro que correr te hace más llevadero".

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"
3
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
4
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
5
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -