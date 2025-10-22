Se viene el Duatlón de la Escuela EPJA 708

Organizado por integrantes de la Escuela EPJA 708 de Esquel, se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre una competencia de Duatlón cuyo dinero recaudado será destinado a la Cooperadora de esta institución educativa.

La carrera, que se podrá realizar de manera individual o por equipos, será una de las actividades que se organizan dentro de la semana mundial del Emprendedorismo.

Dicha competencia se largará a partir de las 18.30 hs frente al SUM de la Escuela Politécnica, sobre la avenida Irigoyen.

Las inscripciones tienen un costo de 10 mil pesos por corredor (seguro incluido), sin importar si lo hace de manera individual o por equipo.

Según se informó, el recorrido de la prueba será de 4km de pedestrismo, 20km de Mountain Bike para cerrar otros 3km de running.

Claro que quieren hagan el recorrido de manera recreativa, correrán las mismas distancias, aunque harán 5km menos arriba de la bicicleta.

Las categorías que tomarán parte son:

Individual (damas y caballeros): de 19 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante.

Quienes lo hagan por equipos podrán anotarse en las siguientes categorías: menores de 75 años (en la sumatoria de edad), mayores de 76 años y mixtos libres.

Habrá trofeos y medallas, como así también abastecimiento de agua y frutas, en tanto todo lo recaudado será destinado a la Cooperadora de Escuela EPJA 708, según se informó.

Los interesados podrán anotarse al siguiente link DUATLON EPJA 708 y deberán hacer una transferencia al siguiente Alias: duatlon708epja

Se informó además que, al momento de la acreditación, deberán presentar el certificado de buena salud y un deslinde firmado.

El cierre de las inscripciones será el miércoles 5 de noviembre, en tanto las acreditaciones se podrán hacer desde el lunes 3 al miércoles 5 de noviembre de 19.30 a 22 horas, en el Establecimiento Escolar EPJA 708, ubicado en Owens Jones y avenida Alvear (edificio de la Escuela Politécnica).

Para mayor información, los deportistas interesados podrán comunicarse al teléfono 2945 466966.