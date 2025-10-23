Quedó una vacante para la Copa Challenger de Newcom Femenino en Trevelin

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Cuando estaba todo cerrado y ya se contaba con los 36 equipos que componían, en tres categorías, la tercera edición de la Copa Challenger de Newcom femenino, en las últimas horas se dio a conocer la baja del equipo de Independiente de Trelew en la categoría +40 por ende, los organizadoras están a la búsqueda de un equipo que complete el cuadro para el torneo que se jugará desde el sábado 15 hasta el domingo 16 de noviembre en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

Por ello, a tres semanas del inicio de este torneo, aún queda una vacante para participar remarcando que la inscripción tiene un costo de 100 mil pesos, además del pago de arbitraje por partido.

El equipo interesado podrá recibir más información (y anotarse además) comunicándose al +54 9 2945 59 1771.

Hay que destacar que El Molino Newcom, organizadora de este torneo, entregará en premios, un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Para esta tercera edición, hay anotados equipos de Gobernador Costa, Rawson, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche y Junín de los Andes.

De esta manera, hay que tener en cuenta que más 30 equipos, quienes participarán en este torneo, serán de lugares alejados a Esquel y Trevelin, por ende se calcula que unas 400 personas estarán alojadas ese fin de semana apuntalando el desarrollo del turismo deportivo.

Claro que a partir de ahora es momento de sumar sponsor para que cada visitante se lleve de Trevelin las mejores de las impresiones. Y los mejores regalos.

Lo que pasa es siempre hay gastos en este tipo de torneos y no todo puede basarse en las inscripciones. Todos tienen que dar una mano. Desde lo público hasta lo privado. Las grandes empresas y los pequeños comercios. Todos deben aportar, porque todos ganan.

Recordemos que dicho torneo se llevará a cabo, durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, en el Gimnasio Municipal "Eduardo Bjerring" de Trevelin donde se acondicionarán tres canchas para dicho torneo.