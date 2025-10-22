13°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
22 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Rock hecho en Esquel: el viernes se presenta en Blest la Orquesta Afónica y Disonante

Por primera vez en la icónica cervecería y restaurante de avenida Alvear 1025, la banda recorrerá su repertorio propio, que habla de la vida en el sur y fusiona ritmos desde la cumbia y el metal con impronta rockera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En la histórica cervecería y restaurante Blest, ubicada en avenida Alvear 1025, el viernes a la medianoche y con entrada gratuita, se estará presentando en vivo la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel.

 

La banda local estuvo dedicada este 2025 a la grabación de su nuevo disco y hace pocas semanas se presentó en Cholila, volviendo a los escenarios con el nuevo guitarrista, Joaquín Biasella.

 

Con Juan "Nube" López en voz principal, Lucas Maliqueo en batería y voz, Marcelo Aravena en bajo y voz, Seba Lino en guitarra y voces y Joaquín Biasella en guitarra, el quinteto anticipa el material del nuevo disco, grabado en estudio El Aleph por Nahuel Criado.

 

Las nuevas canciones, así como las de su disco debut editado en 2024, recorren ritmos diversos que van del loncomeo al metal pesado, carnavalitos psicodélicos y mucho más, pero unido en la poética que refleja la vida en la Patagonia.

 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Confirmaron el caso de hantavirus en Corcovado. Ya aislaron 12 personas.
3
 Fiesta, drogas y un doble crimen para el trágico final de una relación
4
 DICASUR: Alertan sobre despidos a personal
5
 Identificaron al hombre hallado muerto y maniatado en Playa Magagna
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -