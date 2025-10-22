13°
elecciones |
Por Redacción Red43

Consejo de la Magistratura: ¿Quiénes son los candidatos?

En la circunscripción Esquel, seis agrupaciones políticas competirán por representar a la ciudadanía ante este órgano fundamental del Poder Judicial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El domingo 26 de octubre, los ciudadanos de Chubut acudirán a las urnas para participar de una jornada electoral con varias novedades históricas.

 

Por primera vez, se implementará en toda la provincia la Boleta Única de Papel (BUP), que reunirá tres categorías de votación en un solo documento: diputados nacionales, el referéndum por la enmienda constitucional y la elección de los consejeros populares del Consejo de la Magistratura.

 

En la circunscripción Esquel, seis agrupaciones políticas competirán por representar a la ciudadanía ante este órgano fundamental del Poder Judicial, responsable de seleccionar y evaluar el desempeño de jueces y funcionarios.

 

En la circunscripción Esquel, seis agrupaciones políticas presentarán sus listas para integrar el Consejo de la Magistratura.

 

Por Despierta Chubut competirán Diego Fernando Austin como titular y Gonzalo Esteban Galarza como suplente.

 

La Fuerza del Trabajo Chubutense llevará como candidato titular a Javier Gustavo Quiñenao Mercado, acompañado por Horacio Leonardo Austin como suplente.

 

En representación de La Libertad Avanza se postularán Cristian Saúl Ortiz (titular) y Esteban Rubén Blanco (suplente).

 

Por el GEN, los candidatos serán Rubén Anido como titular y Roberto Campos como suplente.

 

En tanto, el Frente Unidos Podemos propondrá a Ezio Franco Traccana (titular) junto a Oscar Conrado Torres (suplente.

 

El Partido Independiente de Chubut (PICH) estará representado por Jonathan Emmanuel Velázquez como titular y Mauro Nicolás Méndez como suplente.

 

SL

 

