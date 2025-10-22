Elecciones 2025: ¿Dónde voto?

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado. Será además una jornada histórica, ya que por primera vez todo el país votará con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Para poder participar de los comicios, es indispensable figurar en el padrón electoral y presentarse con un documento habilitado para votar. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó la consulta del padrón definitivo para que los ciudadanos puedan conocer dónde y en qué mesa les corresponde votar.

¿Cómo consultar tu lugar de votación?

El trámite es gratuito, sencillo y se puede hacer en pocos pasos:

1. Ingresá a la web oficial www.padron.gob.ar

2. Escribí tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

3. Seleccioná tu género (masculino, femenino o sin especificar).

4. Elegí el distrito donde residís.

5. Completá el verificador de seguridad que aparece en pantalla.

Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden para emitir tu voto este domingo.

¿Qué necesitás llevar?

Recordá que solo podés votar con un documento igual o posterior al que figura en el padrón. Son válidos:

- Libreta Cívica o de Enrolamiento.

- DNI libreta verde o celeste.

- DNI tarjeta.

