Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
¿Cuáles son los documentos válidos para ir a votar?

La Comisión Nacional Electoral detalla los documentos aceptados y recuerda que debe ser igual o posterior al del padrón.
El DNI en el celular no habilita el voto

 

A pesar de que el DNI Digital que se gestiona a través de la aplicación "Mi Argentina" es válido para acreditar identidad en numerosos trámites, la normativa electoral vigente prohíbe su uso para sufragar. Para poder votar, el elector debe presentar indefectiblemente el documento cívico en formato físico original.

 

Documentos cívicos válidos

 

Los ciudadanos deberán presentarse en su mesa con el documento que figure en el padrón electoral o una versión posterior (más nueva). Si un elector se presenta con un ejemplar anterior al que está registrado en el padrón, no podrá votar.

 

Los documentos aceptados son:

 

  1. Libreta de Enrolamiento (LE)

     

  2. Libreta Cívica (LC)

     

  3. DNI Libreta Verde

     

  4. DNI Libreta Celeste

     

  5. Tarjeta del DNI Libreta Celeste (incluso aquella con la leyenda "No válido para votar")

     

  6. Nuevo DNI Tarjeta (la versión más actual)

     

 

Documentos que NO permiten el voto

Es fundamental que los electores eviten llevar documentos o elementos que no están permitidos, ya que esto impedirá su sufragio. Los documentos no habilitados incluyen:

 

  • DNI Digital (en el teléfono celular)

     

  • Constancia de DNI en trámite

     

  • Fotocopias de cualquier documento

     

  • Licencia de Conducir

     

  • Denuncia de robo o extravío

     

 

Las autoridades de mesa solo podrán verificar la identidad del elector con la presentación de uno de los documentos físicos habilitados y verificando su coincidencia con el padrón. Se recomienda a todos los ciudadanos revisar su situación en el padrón electoral definitivo con anticipación para asegurarse de que su documento y lugar de votación sean correctos.

 

 

 

