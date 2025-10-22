Rock hecho en Esquel: el viernes se presenta en Blest la Orquesta Afónica y Disonante

En la histórica cervecería y restaurante Blest, ubicada en avenida Alvear 1025, el viernes a la medianoche y con entrada gratuita, se estará presentando en vivo la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel.

La banda local estuvo dedicada este 2025 a la grabación de su nuevo disco y hace pocas semanas se presentó en Cholila, volviendo a los escenarios con el nuevo guitarrista, Joaquín Biasella.

Con Juan "Nube" López en voz principal, Lucas Maliqueo en batería y voz, Marcelo Aravena en bajo y voz, Seba Lino en guitarra y voces y Joaquín Biasella en guitarra, el quinteto anticipa el material del nuevo disco, grabado en estudio El Aleph por Nahuel Criado.

Las nuevas canciones, así como las de su disco debut editado en 2024, recorren ritmos diversos que van del loncomeo al metal pesado, carnavalitos psicodélicos y mucho más, pero unido en la poética que refleja la vida en la Patagonia.

