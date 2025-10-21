14°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos TrevelincholilaChubutcomarca
21 de Octubre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

El Cedro presenta a la nueva banda Éter Folk

El restaurante de cocina árabe y argentina, recibe a la nueva formación integrada por músicos de Trevelin y Cholila, un ensamble acústico para descubrir este viernes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El restaurante de cocina árabe y argentina, El Cedro, ubicado en Rivadavia 825, sigue sumando propuestas culturales novedosas para esta primavera en Esquel

 

Este viernes a las 21 horas puntual, es el turno de descubrir a la banda Éter Folk.

 

El nuevo ensamble acústico hizo su debut en Cholila y ahora toma nombre y peso para recorrer escenarios de la región, con la guitarra y voz de Karim Rosales Orellana (integrante de la banda stoner rock Chiman), Jorge Medina en violín, Claudio Pugh en bajo y Jeremías Terrile en percusión.

 

Los músicos se unen desde distintas regiones de la provincia para potenciar un cancionero propio y ameno, que recuerda a los Tiny Desk, o para los mas viejos, a los MTV Unplugged.

 

El evento es puntual y con una entrada de 5 mil pesos, reservas 2945 58-0174.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Invitación a la Gran Inauguración: Colorshop abre sus puertas
2
 Q.E.P.D Silvio Alejandro Bellido
3
 Frontera Trail, una experiencia inolvidable
4
 Simuló ser ciego durante 50 años para cobrar una pensión, pero cayó por un detalle
5
 Mató a garrotazos a un cachorro de puma y se filmó: la inédita condena que recibió
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
4
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -