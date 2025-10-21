El Cedro presenta a la nueva banda Éter Folk

El restaurante de cocina árabe y argentina, El Cedro, ubicado en Rivadavia 825, sigue sumando propuestas culturales novedosas para esta primavera en Esquel

Este viernes a las 21 horas puntual, es el turno de descubrir a la banda Éter Folk.

El nuevo ensamble acústico hizo su debut en Cholila y ahora toma nombre y peso para recorrer escenarios de la región, con la guitarra y voz de Karim Rosales Orellana (integrante de la banda stoner rock Chiman), Jorge Medina en violín, Claudio Pugh en bajo y Jeremías Terrile en percusión.

Los músicos se unen desde distintas regiones de la provincia para potenciar un cancionero propio y ameno, que recuerda a los Tiny Desk, o para los mas viejos, a los MTV Unplugged.

El evento es puntual y con una entrada de 5 mil pesos, reservas 2945 58-0174.

SL