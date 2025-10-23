La concejal del PJ, Silvana Sánchez Albornoz hizo uso de su hora de preferencia para referirse a las próximas elecciones a llevarse adelante el domingo 26 de octubre.

Sánchez Albornoz usó unos minutos para explicar en detalle qué es lo que se votará en el país e hizo hincapié en el Referéndum que busca eliminar los fueros de funcionarios públicos, magistrados y dirigentes sindicales: "La verdad es que hubo muy poca información sobre esta tercera boleta y esta tercera elección", aseguró.

La concejal explicó: "Vamos a elegir si queremos o no queremos modificar la Constitución de la provincia del Chubut. Los fueros no son privilegios individuales, son garantías colectivas del pueblo porque permiten que los funcionarios ejerzan su función sin miedo, sin presiones y sin amenazas. Además, si alguno de ellos comete un delito eso está legalmente regulado: se procede al desafuero y se enjuicia".

En este punto, la concejal se pregunta cuál es el objetivo detrás de la eliminación de los fueros y responde desde su perspectiva: "Para mí busca poner en riesgo el equilibrio democrático que tenemos porque quien detente el poder va a poder destituir o judicializar a quien tiene que controlarlo".

Finalmente, se refirió a los últimos dichos del gobernador sobre la eliminación de los fueros y dijo: "Quienes defendemos los fueros no tenemos la cola sucia, sino que simplemente somos republicanos".

R.G.