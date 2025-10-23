Desde Trevelin a Esquel: Colorshop apuesta por la expansión regional

Nicolas Paileman es el encargado del reciente inaugurado local de Colorshop en Esquel.

"Es una oportunidad hermosa poder abrir nuestras puertas en la localidad de Esquel. Hace casi 2 años que abrimos en Trevelin y gracias a muchos factores que se fueron dando estamos abriendo acá. Muy contentos", comentó.

Nicolás remarcó que la marca que representan tiene 4 líneas y desde el local están intentando tenerlas todas en Esquel. Por el momento, están divididas con la sucursal de Trevelin.

Respecto al futuro del local, Nicolás asegura: "Va a ser complicado, acá tenemos más competencia. Consideramos que con buenos precios y con muy buena atención vamos a poder dar batalla".

El nuevo local de Colorshop se encuentra en Fontana N° 779, para más información comunicarse al Instagram @colorshop.esquel

R.G.