Jueves 23 de Octubre de 2025
Desde Trevelin a Esquel: Colorshop apuesta por la expansión regional

Nicolás Paileman, encargado del nuevo local en Fontana N° 779, destacó la expansión desde Trevelin y confía en combinar precios competitivos y buena atención para enfrentar la competencia.
Nicolas Paileman es el encargado del reciente inaugurado local de Colorshop en Esquel. 

 

"Es una oportunidad hermosa poder abrir nuestras puertas en la localidad de Esquel. Hace casi 2 años que abrimos en Trevelin y gracias a muchos factores que se fueron dando estamos abriendo acá. Muy contentos", comentó.

 

Nicolás remarcó que la marca que representan tiene 4 líneas y desde el local están intentando tenerlas todas en Esquel. Por el momento, están divididas con la sucursal de Trevelin. 

 

Respecto al futuro del local, Nicolás asegura: "Va a ser complicado, acá tenemos más competencia. Consideramos que con buenos precios y con muy buena atención vamos a poder dar batalla". 

 

El nuevo local de Colorshop se encuentra en Fontana N° 779, para más información comunicarse al Instagram @colorshop.esquel

 

 

