Álvarez apunta a Igon y alerta sobre privilegios e impunidad en la política local

Rubén Álvarez se refirió a las "cuestiones de privilegio" en la última sesión del Concejo Deliberante de Esquel.

"Hoy quiero hablar sin formalismos, desde el lugar simple, de vecino, del ciudadano que cree que la política es una herramienta de servicio y de cambio. La designación de Santiago Igon, exdiputado nacional, en el directorio de EPECh S.A., la empresa de energía, no es casual y no puede pasarse por alto; no porque sea un adversario político, sino porque presenta un símbolo de algo que no deberíamos aceptar: el privilegio disfrazado de mérito", comenzó.

En este sentido, Álvarez se refirió a la causa de vacunación VIP por la que el exdiputado fue denunciado y sostuvo: "Durante la pandemia cuando miles de chubutenses esperaban su turno para vacunarse hubo quienes usaron su cargo, sus contactos y decidieron adelantarse en una fila cuando la gente se moría. Se vacunaban primero y hoy son premiados con un puesto político, con un sueldo que más de un trabajador envidiaría. Eso no es olvido, eso es impunidad institucionalizada".

Álvarez finalizó expresando: "No se puede pedir a la gente que crea en la política, mientras la política sigue premiando lo que la sociedad repudia. Y quiero cerrar con esto: un país no se destruye por quienes hacen el mal, sino por quienes miran para otro lado. El día que naturalicemos los privilegios, vamos a haber perdido mucho más que una elección".

R.G.