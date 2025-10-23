Evangelina Chamorro, concejal del Frente Vecinal Esquel, hizo uso de su hora de preferencia.

En primera instancia, Chamorro se dirigió al intendente y explicó: "El convenio que ingresa al Concejo Deliberante en su cláusula novena establece lo siguiente: la Cooperativa percibirá por los servicios instrumentados en el presente convenio el importe equivalente al 8% más IVA del total de lo efectivamente recaudado por mes, dicho importe será descontado del pago efectuado mensualmente por la Cooperativa a la Municipalidad".

Y, desde su espacio: "Decimos que por el convenio citado, la Municipalidad encomienda a la Cooperativa 16 de Octubre, la recaudación de la tasa de servicios urbanos municipales, abonando un canon equivalente al 8%. Nosotros pedimos que se otorgue una bonificación al vecino que va a ir a la ventanilla del municipio".

En segundo término, la concejal se refirió a las próximas elecciones en las cuales los chubutenses elegirán a 2 diputados nacionales: "Nosotros proponemos para este domingo que el voto sea frenar esta barbarie, que el voto sea en defensa propia, en favor de nuestra patria, de nuestro país, de nuestros ciudadanos y de nuestra soberanía, en pos de una vida democrática que estamos viendo cada vez más".

Y concluyó: "Nosotros invitamos a todos los vecinos a hacer uso de nuestra democracia, de nuestro voto, para ponerle un freno a este gobierno. Frenemos el gobierno de Milei":

R.G.