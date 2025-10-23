"Este domingo, que el voto sea frenar esta barbarie"
Evangelina Chamorro, concejal del Frente Vecinal Esquel, hizo uso de su hora de preferencia.
En primera instancia, Chamorro se dirigió al intendente y explicó: "El convenio que ingresa al Concejo Deliberante en su cláusula novena establece lo siguiente: la Cooperativa percibirá por los servicios instrumentados en el presente convenio el importe equivalente al 8% más IVA del total de lo efectivamente recaudado por mes, dicho importe será descontado del pago efectuado mensualmente por la Cooperativa a la Municipalidad".
Y, desde su espacio: "Decimos que por el convenio citado, la Municipalidad encomienda a la Cooperativa 16 de Octubre, la recaudación de la tasa de servicios urbanos municipales, abonando un canon equivalente al 8%. Nosotros pedimos que se otorgue una bonificación al vecino que va a ir a la ventanilla del municipio".
En segundo término, la concejal se refirió a las próximas elecciones en las cuales los chubutenses elegirán a 2 diputados nacionales: "Nosotros proponemos para este domingo que el voto sea frenar esta barbarie, que el voto sea en defensa propia, en favor de nuestra patria, de nuestro país, de nuestros ciudadanos y de nuestra soberanía, en pos de una vida democrática que estamos viendo cada vez más".
Y concluyó: "Nosotros invitamos a todos los vecinos a hacer uso de nuestra democracia, de nuestro voto, para ponerle un freno a este gobierno. Frenemos el gobierno de Milei":
R.G.