Crea del Blanco: "Pido a los chubutenses que sigamos acompañando este cambio"

El concejal Rafael Crea del Blanco se refirió a las elecciones que se celebrarán el día domingo, marcando que es “una cuestión que no pasa en todos los países del mundo, lo vimos el año pasado en Venezuela con el fraude que hubo”.



El funcionario defendió el uso por primera vez de la Boleta Única: “Que por supuesto va a generar más transparencia y más eficiencia en las elecciones de los argentinos”.



Desde su rol, destacó la gestión de Javier Milei: “En el año 2023 (los esquelenses) acompañaron con más del 54% de voto al cambio profundo que está habiendo en nuestro país. No nos dejemos psicopatear por los kirchneristas y por sus aliados, recordemos a la hora de ir a votar lo que es y lo que significa Fuerza Patria: corrupción, pobreza al 57%, siete de cada diez niños pobres, inflación del 211% anual la inflación que es el impuesto que más ataca a los más humildes, vacunados VIP, privilegios para algunos pocos, la muerte de un fiscal, el yate de Insaurralde, mientras los argentinos se morían, no podían despedir a sus familias y sus comercios se fundían y nadie decía nada. Esto es lo que se vota el domingo”.



Crea marcó la diferencia contra los “políticos corruptos, medios de comunicación ensobrados que no quieren que cambie el país, que no quieren que nada cambie”.



En el plano local, le habló a los vecinos: “Los chubutenses están haciendo un gran sacrificio en sus familias, pero no podemos permitirnos volver, pido a los chubutenses que sigamos acompañando este cambio que estamos viviendo dentro del país porque no hay atajos”.



SL