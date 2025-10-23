Tras 11 años de abandono, el Natatorio N° 2 del Barrio Badén será inaugurado con una inversión municipal de $400 millones

El intendente de Esquel, en un anuncio marcado por la satisfacción de su gestión, informó sobre la próxima inauguración del Natatorio N° 2 en el Barrio Badén, una obra que estuvo abandonada por más de una década y que se está finalizando con fondos municipales. El proyecto, que se convertirá en el segundo natatorio municipal de la ciudad, demandó una inversión cercana a los 400 millones de pesos.

El mandatario local expresó su alegría por poder culminar un proyecto que llevaba 11 años paralizado: "Una alegría que con fondos municipales se pueda terminar una obra después de 11 años, una obra que había sido abandonada, que fue pensada durante mucho tiempo pero no cumplió su fin".

Vandalismo y la millonaria inversión en calefacción

El Intendente recordó que el edificio estaba "totalmente vandalizado" y que incluso mucha gente lo consideraba "imposible terminarlo". La parte más compleja y costosa de la recuperación fue el sistema de calefacción.

Detalló que las calderas originales habían sido "vandalizadas" y "desguazadas" para darle calefacción a otros lugares, lo que obligó a una inversión significativa: "No teníamos los quemadores, tuvimos que hacer todo el circuito nuevo de exploración, un presupuesto de casi 400 millones de pesos invertidos en un edificio que es para la comunidad".

Actualmente, solo resta la obra de gas y la habilitación de las calderas para la inauguración oficial, lo cual ocurrirá en los "próximos días".

Cogestión, tecnología y cultura

El nuevo natatorio será un espacio que combinará el deporte con la educación y la cultura.

Universidad y Punto Digital: Se firmó un convenio con la Universidad del Chubut para la cogestión del espacio, garantizando que la institución siga teniendo su lugar. Además, se instalará un Punto Digital dentro de las aulas.

Auditorio para la Cultura: La gestión anunció una inversión adicional para culminar el auditorio anexo al natatorio, cuya obra se realizará el año próximo. El Intendente enfatizó que esto dará a la cultura la posibilidad de tener otro espacio, destacando que el deporte y la cultura tienen la misma prioridad para el municipio.

Finalmente, el Intendente pidió a los vecinos cuidar el nuevo espacio: "Ahora lo que pedimos es que lo cuiden, que los cuiden los vecinos, que los cuiden los usuarios. Cuesta mucho, no hay muchos municipios que tienen dos gimnasios, en este caso dos natatorios municipales, pero hay que cuidarlo y que tiene que durar en el tiempo".

