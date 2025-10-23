12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 23 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"La Magia de los Tulipanes": Llega a Trevelin un Festival Holístico con actividades gratuitas

La jornada contará con una amplia programación de actividades aranceladas y gratuitas, incluyendo terapias, caminatas y danzas circulares.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo sábado 25 de octubre, el campo de tulipanes de Trevelin se convertirá en el escenario de una jornada de bienestar y conexión con la naturaleza: el Festival Holístico “La Magia de los Tulipanes”. El evento invita a vecinos y turistas a disfrutar de experiencias diversas en un entorno único.

 

 

El festival se desarrollará a partir de las 9:00 horas y combinará actividades gratuitas con otras aranceladas.

 

 

La propuesta busca ofrecer experiencias diferentes para el cuerpo y la mente en el impresionante paisaje del mar de tulipanes.

 

 

Programación del Festival

 

Entre las Actividades gratuitas, los asistentes podrán participar de:

 

  • Canto de Mantras

     

  • Meditaciones

     

  • Ejercicios sistémicos

     

  • Caminatas

     

  • Conexión con la naturaleza

     

  • Charlas

     

 

Además, se ofrecerán Actividades aranceladas que incluyen:

 

  • Yoga

     

  • Constelaciones familiares

     

  • Ceremonias de sanación

     

  • Danzas circulares

     

  • Barras de access

     

  • Terapia craneosacral

     

 

El Festival Holístico "La Magia de los Tulipanes" es una invitación a vivir un día diferente en Tulipanés Patagonia, aprovechando la belleza del lugar para el encuentro y el bienestar personal.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un hombre se desvaneció en el centro y la Policía descubrió que llevaba un arma cargada
2
 Madre y abuela vendían a 1.500 pesos videos sexuales de una nena de 3 años
3
 Dos localidades se quedan sin luz este jueves: Lo que tenés que saber del corte programado
4
 Trágico final para una pareja de novios: probaban un coche de carrera, chocaron y murieron
5
 Violación en la pijamada: dejó embarazada a una menor de su propia familia
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -