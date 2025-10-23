"La Magia de los Tulipanes": Llega a Trevelin un Festival Holístico con actividades gratuitas

El próximo sábado 25 de octubre, el campo de tulipanes de Trevelin se convertirá en el escenario de una jornada de bienestar y conexión con la naturaleza: el Festival Holístico “La Magia de los Tulipanes”. El evento invita a vecinos y turistas a disfrutar de experiencias diversas en un entorno único.

El festival se desarrollará a partir de las 9:00 horas y combinará actividades gratuitas con otras aranceladas.

La propuesta busca ofrecer experiencias diferentes para el cuerpo y la mente en el impresionante paisaje del mar de tulipanes.

Programación del Festival

Entre las Actividades gratuitas, los asistentes podrán participar de:

Canto de Mantras

Meditaciones

Ejercicios sistémicos

Caminatas

Conexión con la naturaleza

Charlas

Además, se ofrecerán Actividades aranceladas que incluyen:

Yoga

Constelaciones familiares

Ceremonias de sanación

Danzas circulares

Barras de access

Terapia craneosacral

El Festival Holístico "La Magia de los Tulipanes" es una invitación a vivir un día diferente en Tulipanés Patagonia, aprovechando la belleza del lugar para el encuentro y el bienestar personal.

