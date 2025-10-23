10°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 23 de Octubre de 2025
23 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Un hombre se accidentó al caer de un monopatín eléctrico

Bomberos asistieron a un hombre que cayó de un monopatín eléctrico en plena Avenida. El accidente ocurrió cerca de la medianoche.
Pasadas las 23:50 de este miércoles, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón fueron informados sobre un accidente de tránsito en una transitada esquina del centro: Avenida San Martín y Azcuénaga.

 

Al llegar al lugar, el personal de rescate encontró a un hombre tendido en el suelo, quien circulaba en un monopatín eléctrico al momento del accidente.

 

 

El lesionado fue atendido en el lugar por los bomberos, mientras se solicitaba la presencia del Hospital y de la Policía de Río Negro.
Según informaron desde el cuartel, el hombre finalmente no requirió traslado al nosocomio.

 

 

 

