Vuelven las lluvias y hasta podría caer nieve

Según el pronóstico oficial del SMN, la jornada amaneció fresca, con unos 5°C y cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde, se espera un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias aisladas a la Comarca Andina, que podrían intensificarse hacia la noche con precipitaciones más persistentes e incluso algunas nevadas en zonas altas.

El viento también será protagonista: soplará del oeste entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, lo que acentuará la sensación de frío. Las temperaturas máximas rondarán los 9°C, descendiendo luego a 4°C hacia el final del día.

El tiempo se mantendrá variable durante la mañana, con ratos de sol y una sensación térmica cercana a los 10°, pero el panorama cambiará hacia el mediodía, cuando podrían registrarse chaparrones intermitentes.

23 de octubre, Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil

Hoy se conmemora una fecha impulsada por Save the Children para promover la salud y la supervivencia de niñas y niños menores de 5 años en todo el mundo, recordando que muchas muertes infantiles pueden prevenirse con acceso a atención médica, nutrición y agua segura.

O.P.