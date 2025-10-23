Comienza un nuevo Ciclo de Música de Cámara: Todos los detalles

La Casa del Bicentenario de El Bolsón será escenario de un encuentro con la música clásica. Este viernes 24 de octubre, a las 20 horas, se presentará el Concierto de Música de Cámara: Dúo de Violín y Piano, interpretado por Luis Alva (violín) y Héctor Bisso (piano).

El evento marca el inicio de un nuevo Ciclo de Conciertos de Música Clásica, una propuesta que Bisso viene desarrollando desde hace varios años con el objetivo de acercar al público a la música académica en un formato íntimo y didáctico.

Del romanticismo alemán al folclore español

En diálogo con Red43 Comarca Andina, Héctor Bisso explicó que el repertorio de esta primera fecha combina piezas del romanticismo europeo con obras inspiradas en el nacionalismo musical del siglo XIX.

“El trabajo central está en un compositor del romanticismo alemán, Felix Mendelssohn, nacido en 1810, una época de revoluciones y grandes cambios. Su música es clásica, pero con mucha innovación y un fuerte despliegue poético”, señaló Bisso.

La propuesta también incluirá obras de Tchaikovsky y Rachmaninoff, donde “se percibe el espíritu ruso y algunos matices folclóricos”, además de una pieza del compositor español Pablo de Sarasate, que fusiona lo clásico con lo popular a través de la jota española.

“El violín tiene un rol protagónico, con mucha expresividad y virtuosismo; hay momentos de gran despliegue técnico que lo hacen muy atractivo para el público”, adelantó el pianista.

Un ciclo con espíritu didáctico

Bisso contó que los conciertos del ciclo siempre incluyen un componente pedagógico y de divulgación, buscando acercar el público a la música clásica desde un enfoque accesible y entretenido.

“Trato de explicar ciertas cosas para que la gente pueda apreciar mejor esta música, que a veces parece lejana, pero que cuando se comprende, emociona profundamente”, expresó.

Próxima fecha y entradas

El ciclo continuará el 8 de noviembre con una nueva presentación, junto a Nahuel Rodríguez (violonchelo) y Josefina Bugallo (viola), ambas integrantes de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

Las entradas anticipadas con descuento pueden adquirirse en la Casa del Bicentenario (Gral. Roca 643) hasta el mismo viernes a las 20 horas, momento en que comenzará el concierto.

