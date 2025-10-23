Emiliano Evans apareció en Salta

El joven de 23 años, Emiliano Evans, había sido visto por última vez en Bariloche, donde participaba de una actividad académica.

Su madre, Roberta Gambini, confirmó su aparición este miércoles a través de una publicación en redes sociales:

“Queremos comunicar que Emiliano se presentó en una comisaría en Cafayate, Salta. Él está bien. Agradecemos de todo corazón el apoyo de toda la comunidad, ya que sin ustedes no hubiésemos podido encontrarlo.”

El mensaje fue rápidamente compartido por cientos de vecinos y amigos, que en los últimos días habían acompañado la búsqueda, tanto en redes como en el territorio.

De Bariloche a Salta: días de incertidumbre

Emiliano, estudiante universitario, vivía en El Bolsón y había viajado a Bariloche para participar de una actividad académica. Según la Subcomisaría 80° del barrio San Francisco III, se alojaba en el albergue del Gimnasio Municipal III, del cual se retiró luego de que le informaran que no podía permanecer con su mascota.

Días después, fue identificado en la localidad de Catriel, pero no volvió a tener contacto con su familia ni con sus compañeros, lo que generó una alerta nacional de búsqueda y un operativo policial coordinado entre Río Negro y otras provincias.

Agradecimiento y alivio

El mensaje de la madre fue recibido con alegría y alivio por amigos, familia, vecinos, instituciones y medios que habían contribuido a difundir su búsqueda.

La familia expresó su agradecimiento por la solidaridad y confirmó que Emiliano se encuentra en buen estado.

O.P.