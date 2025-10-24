12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina ANSESLago Puelo
24 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

ANSES atenderá en Lago Puelo el 28 de octubre

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo informó que la Oficina de ANSES de Esquel estará brindando asesoramiento y asistencia para trámites generales el próximo martes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo informó que este martes 28 de octubre, de 10 a 13 horas, la Oficina de ANSES de Esquel estará brindando asesoramiento y asistencia para trámites generales directamente en su sede de Calle El Maqui y Los Coihues de esta localidad.

 

Durante la jornada, se podrán realizar gestiones relacionadas con prestaciones sociales, jubilaciones, asignaciones familiares y otros trámites administrativos, con la presencia del personal de ANSES de Esquel.

 

 

Atención telefónica en Desarrollo Social

 

Debido a la presencia del equipo de ANSES en Lago Puelo, la Oficina de Desarrollo Social municipal atenderá únicamente de manera telefónica el martes 28 de octubre.
El número para comunicarse es el 2944-941099 para consultas, turnos o asistencia relacionada con programas sociales.

 

Datos importantes

 

  • Día: Martes 28 de octubre

     

  • Horario ANSES: 10 a 13 horas

     

  • Lugar: Calle El Maqui y Los Coihues, Lago Puelo

     

  • Teléfono Desarrollo Social: 2944-941099

     

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trío sexual en la calle y sobre un colchón de dos plazas terminó con agresiones y amenazas
2
 De Natatorio N° 2 a Playón del Chanico: La Municipalidad avanza en la recuperación de obras abandonadas
3
 "Tenían que cuidarlo, no matarlo": Jefes policiales y un sargento son juzgados por jurados por la muerte de Tino John
4
 ¡Atención vecinos! Comenzó la veda electoral
5
 Tras 11 años de abandono, el Natatorio N° 2 del Barrio Badén será inaugurado con una inversión municipal de $400 millones
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -