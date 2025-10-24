ANSES atenderá en Lago Puelo el 28 de octubre

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo informó que este martes 28 de octubre, de 10 a 13 horas, la Oficina de ANSES de Esquel estará brindando asesoramiento y asistencia para trámites generales directamente en su sede de Calle El Maqui y Los Coihues de esta localidad.

Durante la jornada, se podrán realizar gestiones relacionadas con prestaciones sociales, jubilaciones, asignaciones familiares y otros trámites administrativos, con la presencia del personal de ANSES de Esquel.

Atención telefónica en Desarrollo Social

Debido a la presencia del equipo de ANSES en Lago Puelo, la Oficina de Desarrollo Social municipal atenderá únicamente de manera telefónica el martes 28 de octubre.

El número para comunicarse es el 2944-941099 para consultas, turnos o asistencia relacionada con programas sociales.

Datos importantes

Día: Martes 28 de octubre

Horario ANSES: 10 a 13 horas

Lugar: Calle El Maqui y Los Coihues, Lago Puelo

Teléfono Desarrollo Social: 2944-941099

O.P.