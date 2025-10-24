12°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Un vehículo comenzó a incendiarse y fue apagado por vecinos

Ocurrió este jueves pasadas las 20 horas. Un Ford Falcon sufrió un principio de incendio en el motor, que fue controlado gracias a la intervención de los vecinos.
Por Redacción Red43

Un principio de incendio vehicular movilizó este jueves sobre el final de la tarde a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, tras un llamado recibido a través del 911, que alertaba sobre humo saliendo del capot de un auto en avenida San Martín y Hernández.

 

Al llegar al lugar, el personal bomberil se encontró con un Ford Falcon que había sufrido un desperfecto mecánico que derivó en fuego en la zona del motor.

 

 

Según informaron desde el cuartel, los propios vecinos lograron controlar las llamas con extintores antes del arribo del móvil, evitando daños mayores.

 

 

 

O.P.

 

 

 

