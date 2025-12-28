Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano

La localidad de Cholila se prepara para fortalecer su infraestructura básica mediante el arribo de equipos de perforación que permitirán optimizar el acceso al agua potable en toda la zona urbana. El operativo técnico comenzará formalmente el próximo 2 de enero, una vez que la maquinaria finalice las tareas que actualmente se desarrollan en el sector de Los Altares. El objetivo central de esta iniciativa es incrementar el caudal disponible y mejorar la operatividad de la red actual a través de nuevas fuentes de captación estratégicas.

Estos trabajos forman parte de un esquema de colaboración técnica que busca atender las demandas esenciales de las comunidades del interior. Tras completar las tareas programadas en Cholila, el cronograma de intervenciones continuará su curso hacia otras localidades como Paso de Indios, José de San Martín y Las Plumas. De esta manera, se busca brindar soluciones de fondo a las necesidades de abastecimiento que suelen acentuarse durante la temporada estival en diversos puntos de la provincia.

La ejecución de estas obras resulta fundamental para el calendario local, ya que permitirá asegurar el normal desenvolvimiento de la Fiesta Nacional del Asado prevista para finales de enero. Ante la gran afluencia de visitantes que convoca este evento emblemático, el refuerzo hídrico garantizará la provisión necesaria tanto para el consumo de los residentes como para el desarrollo de las actividades turísticas y productivas que dinamizan la economía regional durante esos días.

Con la puesta en marcha de estas perforaciones, se busca consolidar una mejora estructural que impacte directamente en la vida cotidiana de los vecinos. La llegada de la maquinaria representa un paso clave para acompañar el crecimiento de la localidad, asegurando que el sistema de agua cuente con la capacidad suficiente para responder a la demanda actual y futura de una de las zonas con mayor potencial recreativo de la cordillera.

