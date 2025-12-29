22°
24° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
29 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Detenido por robar en un comercio: Entraba al probador y salía con ropa puesta

El joven ingresó al local como cliente, pidió prendas para probarse y fue ocultándolas bajo su ropa. Al ser descubierto, escapó con tres pantalones y tres camperas puestas, pero fue alcanzado y detenido por la Policía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un joven de Esquel, de 18 años, fue detenido en El Bolsón luego de intentar sustraer pantalones y camperas de una tienda comercial ubicada sobre la Avenida San Martín al 2500, en un hecho que fue advertido por las empleadas del local.

 

Según se informó, el sospechoso ingresó al comercio simulando ser un cliente interesado en probarse ropa. En distintas oportunidades solicitó prendas para ingresar al probador, alegando que necesitaba verificar los talles.

 

 

El modus operandi: salir del probador con prendas puestas

 

Con el correr de los ingresos al probador, las trabajadoras del local notaron una irregularidad: el joven no devolvía todas las prendas que se llevaba, ya que se colocaba algunas debajo de su ropa.

 

Al percatarse de la maniobra, las empleadas lo increparon. En ese momento, el sospechoso salió corriendo del comercio, llevando puestos tres pantalones y tres camperas, una de ellas con la etiqueta aún colocada.

 

 

Detención y traslado a la Comisaría 12

 

El joven fue alcanzado por personal policial a pocas cuadras del lugar. Al ser identificado, no pudo explicar la procedencia de las prendas, por lo que fue aprehendido y trasladado a los calabozos de la Comisaría 12 de El Bolsón.

 

De acuerdo a los datos oficiales, el detenido reside en la provincia de Chubut y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vandalismo en áreas protegidas: advierten sobre multas por grafitis en Parques Nacionales
2
 Atención Esquel: un corte de luz este martes afectará una zona de la ciudad
3
 Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná
4
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
5
 Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
3
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -