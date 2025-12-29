Detenido por robar en un comercio: Entraba al probador y salía con ropa puesta

Un joven de Esquel, de 18 años, fue detenido en El Bolsón luego de intentar sustraer pantalones y camperas de una tienda comercial ubicada sobre la Avenida San Martín al 2500, en un hecho que fue advertido por las empleadas del local.

Según se informó, el sospechoso ingresó al comercio simulando ser un cliente interesado en probarse ropa. En distintas oportunidades solicitó prendas para ingresar al probador, alegando que necesitaba verificar los talles.

El modus operandi: salir del probador con prendas puestas

Con el correr de los ingresos al probador, las trabajadoras del local notaron una irregularidad: el joven no devolvía todas las prendas que se llevaba, ya que se colocaba algunas debajo de su ropa.

Al percatarse de la maniobra, las empleadas lo increparon. En ese momento, el sospechoso salió corriendo del comercio, llevando puestos tres pantalones y tres camperas, una de ellas con la etiqueta aún colocada.

Detención y traslado a la Comisaría 12

El joven fue alcanzado por personal policial a pocas cuadras del lugar. Al ser identificado, no pudo explicar la procedencia de las prendas, por lo que fue aprehendido y trasladado a los calabozos de la Comisaría 12 de El Bolsón.

De acuerdo a los datos oficiales, el detenido reside en la provincia de Chubut y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

O.P.