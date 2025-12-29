Envían equipos de perforación a Cholila para reforzar el abastecimiento de agua potable

La Provincia del Chubut enviará equipos de perforación a la localidad de Cholila con el objetivo de reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable y avanzar en nuevas perforaciones estratégicas. La medida fue informada por el Gobierno provincial y se llevará adelante a partir del 2 de enero, cuando los equipos partan desde Los Altares, en el Valle, donde actualmente se encuentran finalizando trabajos similares.

Según se detalló, una vez que el equipamiento llegue a Cholila comenzarán las tareas de perforación, que buscan incrementar la disponibilidad de agua y mejorar las condiciones operativas del sistema actual.

Desde la Provincia indicaron que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Municipalidad de Cholila y forman parte de un esquema de trabajo que también contempla intervenciones futuras en Paso de Indios, José de San Martín y Las Plumas, localidades que presentan necesidades similares en materia de acceso al agua.

En el caso de Cholila, los trabajos también están vinculados a la Fiesta Nacional del Asado, prevista para fines de enero, un evento que genera un aumento en el consumo de agua por la llegada de visitantes y el desarrollo de actividades turísticas y productivas.

